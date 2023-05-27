الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق طوخ شبين القناطر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهد طريق طوخ  شبين القناطرحادث تصادم بين توكتوك ودراجة بخارية أسفر عن إصابة مستقليها ونقلهم الى مستشفى شبين القناطر للعلاج، فيما تحفظت الاجهزة الامنية على الدراجة والتوك توك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك فى منطقة عزبة الوكلاء  على طريق طوخ  شبين القناطر ووجود مصابين.


تم إخطار مديرية أمن القليوبية بالحادث فانتقلت قوة امنية وسيارتين اسعاف وتبين وقوع الحادث بين الدراجة والتوك توك.

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 وباجراء التحريات تبين وقوع الحادث بسبب السرعة للدراجتين حيث كانت الدراجة النارية تقل شخصين والتوك توك يقل قائدة فقط.

وأسفر الحادث عن إصابة الثلاثة وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر العام وتم التحفظ على على الدراجة والتوك توك وتحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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