الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حسن الرداد يبدأ تحضيرات فيلم بلوموندو

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

يجري النجم حسن الرداد التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد مع المنتج سامر المحضر، وذلك بعد الاستقرار على اسم الفيلم "بلوموندو" على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى منه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

فيلم بلوموندو

الفيلم بطولة النجم حسن الرداد ، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي  وإخراج ياسر سامي  وإنتاج شركة رويال صن "سامر المحضر"، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2023.

وفي سياق متصل سوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المقرر أن يضم الفيلم بجانب حسن الرداد عددا كبيرا من النجوم، كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.

-إعلانات-

 

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

 

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تفاصيل مشروعات حسن الرداد السينمائية الجديدة

حسن الرداد ومي عمر ومحمد سلام يتعاقدون على بطولة فيلم "بطل جيله"

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم بلوموندو المنتج سامر المحضر ياسر سامي فيلم تحت تهديد السلاح الفنان حسن الرداد حسن الرداد

مواد متعلقة

حسن الرداد ومي عمر ومحمد سلام يتعاقدون على بطولة فيلم "بطل جيله"

حسن الرداد يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "طه الغريب"

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أول تعليق من مرشح المعارضة التركية أوغلو بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

شاهد لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمقر حفلها في جدة

السيسي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

خالد عباس يكشف عن الـ3 جهات المالكة لشركة العاصمة الإدارية وسعر المتر حاليا (فيديو)

حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية