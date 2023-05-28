حسن الرداد يبدأ تحضيرات فيلم بلوموندو

يجري النجم حسن الرداد التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد مع المنتج سامر المحضر، وذلك بعد الاستقرار على اسم الفيلم "بلوموندو" على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم بلوموندو

الفيلم بطولة النجم حسن الرداد ، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة رويال صن "سامر المحضر"، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2023.

وفي سياق متصل سوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المقرر أن يضم الفيلم بجانب حسن الرداد عددا كبيرا من النجوم، كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.

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فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.