الأحد 28 مايو 2023
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سياسة

ماذا يحتوي صندوق أسرار كنائس زويلة الأثرية

كنيسة زويلة، فيتو
كنيسة زويلة، فيتو

 

كشف المهندس مينا إبراهيم، عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، عن محتويات صندوق أسرار زويلة الأثري.

وأوضح خلال الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة، أن الصندوق يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات.

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وأضاف أن التاريخ الكنسي يذكر وجود مدفن للبطاركة بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.

وتابع، إن الكنيسة كانت مقرا للكرسي البطريركي لمدة ٣٦٠ سنة، منذ عام ١٣٠٠ إلى ١٦٦٠ ميلاديًا، لعدد ٢٣ بطريركا، مشيرا إلى أن كتاب السنكسار عن سيرة البابا يؤنس الـ١٣ البطريرك الـ٩٤، يؤكد دفنه في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.

وواصل، تحكي الراهبة طماف مريم، رئيسة دير القديسة العذراء مريم السابقة، وأمهات الدير، أنه في خمسينيات القرن الماضي، قام ناظر الكنيسة مترى خرستو، بالبحث عن رفات الآباء وإخراجها من أرضية الكنيسة، ووضعها في ذلك الصندوق.

وكشف أنه منذ هذا التاريخ والمياه تتفجر من أرضية وحوائط الكنيسة ولا تتوقف، موضحًا أن نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل قام بوضع تلك الرفات في أنابيب خاصة عام ٢٠٠٩م، ماعدا جمجمة غامضة ظلت منفردة في الصندوق.

وأوضح أن البابا تواضروس الثاني، قام عام ٢٠١٦ بافتتاح مزار الآباء البطاركة مكان المدفن القديم، وتقوم الكنيسة اليوم بإخراج الجمجمة الغامضة من الصندوق القديم ووضعها في صندوق زجاجى ليتبارك بها الزوار.
 

صندوق أسرار كنائس زويلة الأثرية كنائس زويلة الأثرية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرثوذكسية العائلة المقدسة المهندس مينا إبراهيم

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