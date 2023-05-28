أرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بخماسية في شباك وولفرهامبتون

اختتم فريقأارسنال مبارياته في البريمرليج بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 5 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب الإمارات في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون

سجل خماسية أرسنال كلا من جرانيت تشاكا هدفين، بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، وجاكوب كيويور.

واختتم أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بينما احتل وولفرهامبتون المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.

تشكيل أرسنال ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: رامسديل

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خط الدفاع: بن وايت، كيفيور، جابرييل.

خط الوسط: جورجينيو، بارتي، تشاكا، اوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، جيسوس، تروسارد.

جالاتا سراي يوجه ضربة قوية إلى أرسنال

ومن ناحية أخرى رفض نادي جالاتا سراي التركي عرضا من أرسنال للتعاقد مع الظهير الأيمن ساشا بوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن أرسنال عرض 14 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات ساشا بوي، فيما يطلب النادي التركي 21 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبه.

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي مؤخرًا عن تجديد عقد بوكايو ساكا لاربع سنوات جديدة ليستمر مع النادي حتى عام 2027.

وعبر اللاعب صاحب الـ21 عاما عن سعادته بتلك الخطوة وقال للموقع الرسمي للأرسنال: أنا سعيد حقًا، أعتقد أن هذا هو النادي المناسب، والمكان المناسب لاتخاذ الخطوة التالية، إنه نادٍ جميل.

ولعب ساما مع أرسنال 178 مباراة بكل البطولات حقق 79 مساهمة وفاز بجائزة أفضل لاعب في لندن 2022 كما يتواجد ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تجديد عقد ساكا مع ارسنال

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقد بوكايو ساكا لاربع سنوات جديدة ليستمر مع النادي حتى عام 2027.

وعبر اللاعب صاحب ال21 عاما عن سعادته بتلك الخطوة وقال للموقع الرسمي للارسنال: أنا سعيد حقًا، أعتقد أن هذا هو النادي المناسب، والمكان المناسب لاتخاذ الخطوة التالية، إنه نادٍ جميل.

ولعب ساما مع أرسنال 178 مباراة بكل البطولات حقق 79 مساهمة وفاز بحازة أفضل لاعب في لندن 2022 كما يتواجد ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب وافضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.