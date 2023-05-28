مانشستر يونايتد يختتم الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام 2/ 1

الدوري الإنجليزي، فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدروي الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

سجل هدفي مانشستر يونايتد كلا من جادون سانشو وبرونو فيرنانديز، بينما سجل هدف فولهام اللاعب كيني تيتي، وتصدى دي خيا حارس مرمى اليونايتد لركلة جزاء نفذها ميتروفيتش لاعب فولهام.

تشكيل مانشستر يونايتد

وكان الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي الذي بدأ اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، سانشو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

وبعد المباراة احتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.

تين هاج يتحدث عن فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ناشد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج ناديه، للسماح له بالتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وفي العام الأول للمدرب الهولندي في "أولد ترافورد"، تمكن من قيادة مانشستر يونايتد إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 4-1 الخميس الماضي على تشيلسي.

مدرب مانشستر يونايتد

لكن تين هاج أكد إن مانشستر يونايتد يجب أن يكون قويًا في سوق الانتقالات، إذا أراد تحدي غريمه مانشستر سيتي على قمة الترتيب.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إنها قاعدة جيدة للبناء عليها، ولكن يجب أن ترتفع المعايير ويجب أن ترتفع الطلبات، يجب أن نعمل في الصيف مع هذا الفريق، ولكن علينا أيضًا أن نعزز في نافذة الانتفالات".

وأضاف: "نريد التنافس على اللقب لكن يجب أن نكون واقعيين، هذا ما هو موجود هناك. الآن، نحن بعيدون لذا هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ولكننا بحاجة إلى لاعبين أفضل إذا أردنا التنافس مع الأفضل".

تم ربط النادي بعدد من الصفقات الصيفية في الأسابيع الأخيرة، حيث ترددت أنباء عن استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض مبكر للحصول على خدمات هاري كين لاعب توتنهام، مع وجود مايسون ماونت لاعب تشيلسي وديكلان رايس لاعب وست هام على قائمة أمنيات النادي.

كشف النرويجي الدولي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، عن الأهداف المفضلة له خلال موسمه الأولى مع الفريق السماوي.

وقدم هالاند مستويات استثنائية في موسم الأولى له بالدوري الإنجليزي، إذ ظهر ذلك منذ مباراته الأولى له في البريميرليج بتسجيل ثنائية أمام وست هام (2-0) في الجولة الأولى من البريميرليج.



أفضل هدف لـ هالاند باعترافه

وقال هالاند، خلال حوار لشبكة "سكاي سبورتس": "المباراة الأولى كانت مهمة أمام وست هام لكي أحظى ببداية جيدة، إضافة إلى تهدئة الجماهير قليلا، كان ذلك مهما".

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وأضاف: "بالطبع سجلت العديد من الأهداف الرائعة هنا، الهاتريك الذي سجلته أمام مانشستر يونايتد كان مذهلا، كما أن الهدف الذي حطمت به الرقم القياسي أمام وست هام (مباراة الأسبوع 28 والذي انفرد فيها بلقب أفضل هداف في موسم واحد بتاريخ البريميرليج) كان رائعا، وهناك مقصية أمام ساوثهامبتون والعديد من الأهداف الأخرى الرائعة التي أقدرها".

يذكر أن هالاند حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد بالبريميرليج، مسجلا 36 هدفا في 35 مباراة، وبشكل عام سجل 52 هدفا خلال 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة السيتي.

هالاند يحطم رقم هنري

ويعد هالاند النجم الأول في صفوف مان سيتي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 36 هدفًا. وبخلاف التسجيل، يتميز هالاند خلال الموسم الحالي بصناعة الأهداف أيضًا، حيث وصل للتمريرة الثامنة في المسابقة خلال مواجهة برايتون، معادلًا الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" البريطانية، فإن هالاند بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنظام الـ38 أسبوعًا.

وأوضحت الشبكة البريطانية المهتمة بإحصائيات كرة القدم أن هالاند وصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي متساويًا مع الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق.

وسجل هالاند 36 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هنري 24 هدفًا وصنع 20 أخرى خلال موسم 2002-2003.

وشارك هالاند مع مانشستر سيتي خلال الموسم في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.