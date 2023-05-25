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رياضة

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

النرويجي إيرلينج
النرويجي إيرلينج هالاند، فيتو

واصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، اصطياد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج، خلال مواجهة برايتون.

 

بطولة الدوري الإنجليزي

وحل مانشستر سيتي ضيفًا على برايتون، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعد هالاند النجم الأول في صفوف مان سيتي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 36 هدفًا. وبخلاف التسجيل، يتميز هالاند خلال الموسم الحالي بصناعة الأهداف أيضًا، حيث وصل للتمريرة الثامنة في المسابقة خلال مواجهة برايتون، معادلًا الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

 

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وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" البريطانية، فإن هالاند بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنظام الـ38 أسبوعًا.

 

الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال السابق

وأوضحت الشبكة البريطانية المهتمة بإحصائيات كرة القدم أن هالاند وصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي متساويًا مع الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق.

وسجل هالاند 36 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هنري 24 هدفًا وصنع 20 أخرى خلال موسم 2002-2003.

وشارك هالاند مع مانشستر سيتي خلال الموسم في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

 

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