الأحد 28 مايو 2023
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سياسة

معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين لأعضاء الجدول العام

معهد المحاماة، فيتو
معهد المحاماة، فيتو

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

 

القضاء الإداري بمجلس الدولة

ويلقي المحاضرتين المستشار الدكتور طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا القضاء الإداري بمجلس الدولة.

 

تطوير الدراسة بمعهد المحاماة 

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

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شروط القيد 

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

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