الثلاثاء طرح فيلم جمل الشيل لرصد معاناة السودان وتوثيق المساعدات المصرية

تعرض شاشة "MBC مصر، "الثلاثاء" المُقبل، الفيلم الوثائقي "جمل الشيل" الذي يتناول جزءًا من معاناة الشعب السوداني، ويُظهر الجانب الإنساني في تقديم المساعدات للوافدين السودانيين على المعابر الحدودية مع مصر، نتيجة الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فيلم جمل الشيل



يرصد الفيلم رحلة المواطنين السودانيين "الطاهر محمد" ورفيقه "الكفاح مبارك" في تقديم المساعدات الغذائية للسودانيين العالقين على الحدود السودانية المصرية والفارين من جحيم الصراع.



ويعدُ فيلم «جمل الشيل» مبادرةً فرديةً تُلقي الضوء على علاقة الشعبين المصري والسوداني في تقديم الدعم للفارين، وأيضًا على الدور المصري، سواء الرسمي أو الشعبي في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.

من خلال أحداث الفيلم يؤكد المواطن السوداني "الطاهر محمد" أن رحلته التي قطعها من مدينة وادي كركر بأسوان إلى معبر قسطل الحدودي هي محاولةٌ جادة لتخفيف الأعباء عن أهالي وطنه حتى لا يلاقوا مصير خالته التي توفاها الله على الحدود، بسبب تأخر السيارات التي كانت تقلهم من معبر وادي حلفا السوداني إلى محافظة أسوان.

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يُذكر أن "جمل الشيل".. فيلم وثائقي من إعداد وسيناريو معتز سليمان، وتصوير أسامة شاهين، وإخراج أحمد عبده، يُعرض الفيلم الوثائقي "جمل الشيل" على " MBCمصر" الثلاثاء 30 مايو 2023.