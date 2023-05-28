الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

إيفرتون يفوز على بورنموث 1-0 ويضمن البقاء في الدوري الإنجليزي

ايفرتون، فيتو
ايفرتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، نجح فريق إيفرتون  في تحقيق الفوز على نظيره بورنموث بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

وسجل هدف الفوز لفريق ايفرتون اللاعب عبد الله دوكورى في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

 

وبتلك النتيجة توقف رصيد بورنموث عند النقطة 39 في المركز الخامس عشر، بينما ارتفع رصيد ايفرتون إلى النقطة 36 ، وأصبح في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

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إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي 

حصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة جديدة، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة البريميرليج، على حسابها بموقع التواصل تويتر، حصول هالاند صاحب الـ 22 عاما على جائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي في المسابقة الإنجليزية.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بشكل عام.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا خلال 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع مانشستر سيتي في البريميرليج.

وكان المهاجم النرويجي قد حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب بالموسم الحالي من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وساهم إيرلينج هالاند بقوة في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، يعد هالاند أول لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب شاب بالبطولة، في نفس الموسم.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- مانشستر سيتي 89 نقطة 
2- آرسنال 81 نقطة 
3- مانشستر يونايتد 72 نقطة 
4- نيوكاسل يونايتد 70 نقطة 
5- ليفربول 66 نقطة 
6- برايتون 62 نقطة 
7- أستون فيلا 58 نقطة 
8- توتنهام هوتسبير 57 نقطة 
9- برينتفورد 56 نقطة 
10- فولهام 52 نقطة 
11- كريستال بالاس 44 نقطة 
12- تشيلسي 43 نقطة 
13- وولفرهامبتون 41 نقطة 
14- وست هام يونايتد 40 نقطة 
15- بورنموث 39 نقطة 
16- نوتينجهام فورست 37 نقطة 
17- إيفرتون 33 نقطة 
18- ليستر سيتي 31 نقطة 
19- ليدز يونايتد 31 نقطة 
20- ساوثهامبتون 24 نقطة

 

 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023

1- هالاند  لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا
2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 28 هدفا
3- ايفان توني لاعب برينتفورد  : 20 هدفا
4- محمد صلاح  لاعب ليفربول: 19 هدفا
5- كاليوم ويلسون  لاعب نيوكاسل يونايتد  : 18 هدفا
6- ماركوس راشفورد  لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا
7- جابرييل مارتينيلي  لاعب آرسنال: 15 هدفا
7- مارتن اوديجارد  لاعب آرسنال  : 15 هدفا
8- الكسندر ميتروفيتش لاعب  فولهام: 14 هدفا
8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 14 هدفا
9- بوكايو ساكا لاعب  آرسنال: 13 هدفا
9- رودريجو لاعب ليدز يونايتد: 13 هدفا

 

 

 

مفاجآت في قوائم المرشحين لجوائز الأفضل بالدوري الإنجليزي 

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج)، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2022-2023. 

وشهدت قوائم المرشحين عديدًا من المفاجآت غير المتوقعة، حيث لم يتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب وهداف فريق ليفربول ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول، عن قائمة المرشحين، علما بأنه سجل 19 هدفا في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن، وقبل عدة جولات على نهاية الدوري الإنجليزي.

كما لم يتوجد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ضمن قائمة المدربين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج لهذا الموسم كلا من: البلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، والنرويجي مارتن أوديجارد والإنجليزي بوكايو ساكا من آرسنال، والإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين من توتنهام، والإنجليزي تريبيير من نيوكاسل.

وشهدت قائمة المرشحين غياب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول فيما ضمت 6 مدربين للفوز بها.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كلا من: من افسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال والإسباني أوناي إيميري مدرب أستون فيلا والإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون.

كما ضمت الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والإنجليزي إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد والبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد أو شاب، كلا من ثلاثي آرسنال بوكايو ساكا ومارتن إوديجارد وجابريل مارتينيلي، وإيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى ثنائي نيوكاسل يونايتد سفين بوتمان وألكسندر إيزاك ولاعبي خط وسط برايتون مويسيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر. 


 

 

 

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الدوري الانجليزي إيفرتون بورنموث اخبار الرياضة البريميرليج

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