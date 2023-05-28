كرنفال مصري عالمي.. 10 سنوات من إبداع مهرجان الطبول للفنون التراثية

دورة جديدة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، تشعل حماس محبي موسيقى من مختلف أجناس العالم، خاصة عقب إقامة المهرجان الطبول بشارع المعز وليس الإكتفاء بساحة قلعة صلاح الدين.

كرنفال مصري عالمي

وتمكن المهرجان من إعادة الاهتمام لفن الطبول، والذي كان أول ظهور لها قبل نحو ستة آلاف عام بوسط أوروبا الشرقية إلي أن وصلت إلي الحضارة السومريه قبل نحو 4500 عام مضت.

ونجح المهرجان من خلال فن الطبول في جذب العديد من الأذواق والثقافات والأفكار المختلفة، وذلك على طاولة الإبداع في أم الدنيا أرض الفنون والموسيقى.

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فمنذ ما يُقارب العشرة سنوات إدرك الفنان انتصار عبد الفتاح، خبير الشئون الثقافية والفنية بوزارة الثقافة، والمشرف العام لمركز ابداع قبة الغوري، ورئيس الادارة المركزية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،أهمية الطبلة المقدسة وقرر تأسيس مهرجان دولى لفن الطبول علي أن يضم عدد من التراث الشعبي المصري والعربي بل والعالمي، وقد وصل عدد الدول المشاركة فيها لأكثر من 30 دولة من مختلف أجناس الأرض

وتشارك هذا العام فرق من؛ اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن.

كما تُشارك عدد كبير من مختلف الفرق المصرية بوزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، كذلك الفرق المستقلة بمختلف المحافظات من السويس وبورسعيد والإسكندرية وسيناء، كذلك مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية.. وكلًا منهم يعرض أكثر ما أشتهر به من صناعة واحتراف وما توصل إليه مؤخرًا في تطوير هذا النوع من الفن.

مهرجان الطبول 2023

واحتضنت الدورة العاشرة من مهرجان الطبول 2023، فرق موسيقية من بلدان عدَّة اختارت أن تقرع طبولها في أجمل المناطق التاريخية بمصر القديمة، في محاولةً خلق جسور للتواصل بين الشعوب عن طريق الفن.

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في دورته العاشرة، الذي يحمل شعار "الطبول من أجل السلام"، وذلك بسور القاهرة الشمالي، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو القادم، وسط حضور جماهيري ضخم.

وفي كلمته، قال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان: “اليوم تدشن دورة جديدة من المهرجان، لتستمر معه مسيرة من الإبداع والتألق، مُقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان”.

شخصية مصر التراثية

وأضاف أن المهرجان يؤكد ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدا أن استمرار المهرجان لمدة 10 سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب

مهرجان الطبول، يشارك في الدورة العاشرة من المهرجان دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر"، وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".. و يُقام قيم هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".. ويأتي برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.



مهرجان الطبول حوار من أجل السلام

و فى حديثه لـ “فيتو” يقول الدكتور انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، إن المهرجان يستهدف إحياء فن التأمل والسماع والإتصال الروحي بالأرض بأشكاله المختلفة وتوحد التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي والنغم الشعبي في مصر وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب حول العالم.. حيث ظهرت الطبلة كأحد الأدوات الموسيقية الإيقاعية منذ أكثر من ستة آلاف سنة لتحاكي الثقافة الإنسانية وذلك في المنطقة الجبلية لإقليم "مورافيا" بشرق جمهورية “التشيك”.. حيث ظهر بها عدد من الطبول المُصنعة من الفخار وكانت تصنع من الطين أو الخشب أو النحاس أو البرونز، ويتم شد جلود بعض الحيوانات كالثيران والأسماك، وهناك بعض منها تحتوي علي حزام سميك مصنوع من الجلد لحملها علي الأكتاف.

ومن ثم انتشار هذا النوع الفريد من الآلات الموسيقية عندما أتخذ بعض أنواعها لتصبح منزلة كبري لدي الناس بمنطقة الشرق الأدنى..بدايةً من عهد الحضارة السومرية بجنوب بلاد الرافدين فى العراق الذي بدأت عام 3250 قبل الميلاد وصولًا إلى مكانتها الخاصة بالنطاق العربي وتشكيل الفرق المختلفة فرقة التى تحوي على مئات بل الآف العازفين الذين استطاعوا تطوير العزف علي الطبل بتأليف صولوهات خاصة رائعة.. بل وصل الأمر بالمجتمع العربي وبمصر على وجه التحديد أنشا مدار تعليمية للتدريت على فن العزف على الطبل..



وأضاف قائلًا: جماهير المهرجان هم الحدث الأهم الذي يشع بهجة وسعادة الذي يمنحنا القوة لمواصلة الإبداع هذه الجماهير التي كانت وما زالت وستستمر إن شاء الله محتضنة المهرجان في كل وقت مصدرة للعالم صورة عن مكانة وعظمة مصر هي الأروع على الإطلاق.



كما أوضح: "هذا المهرجان يهدف إلى تأكيد جوهر الأديان المتمثل في "المحبة- التسامح- السلام" ورسالة سلام مهمة لشعوب العالم تعكس مكانة وريادة مصر الثقافية الحضارية.. كما ظهر بفعاليات شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الحسين التي شارك بها جميع الفرق في كرنفالًا فنيًا ضخمًا أشعل حماس المتواجدين على مدار اليوم بأكمله."



وتابع: "عمق الحضارة المصرية يظهر بقوة في هذه الدورة الاستثنائية، المشارك بها جميع هيئات الدولة من وزارة الثقافة، ووزارة الآثار والسياحة، ومديرية أمن القاهرة، وشرطة السياحة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وقطاعات وزارة الثقافة، ووزارة العلاقات الثقافية الخارجية، وصندوق التنمية الثقافية… فجميعها اجتمعت وتوحدت للتأكيد على أن مصر كانت وستظل للأبد منبر الحضارات والفكر المستنير".



كما أشار إلى أن التراث بمختلف صوره يعد مبعث فخر ويحمل قيم العراقة والأصالة ويعبر عن الهوية الوطنية باعتبارها صلة بين الماضي والحاضر ووسيلة للإسهام في صياغة المستقبل.



معرض خاص بمهرجان الطبول

وفى بادرة طيبة تجسد قيمة مصر بين شعوب العالم توافق دول العالم على المشاركة في افتتاح المهرجان بعزف مقطوعة موسيقية على آلة الساكسفون و مختلف اللآلات التي تحصد اشادة جماعية وتبهر الجمهور.

وبجانب مهرجان الطبول.. يُقام بشكل سنوي ملحق للمهرجان معرضا للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية المصرية من مختلف الأقاليم علي هامش المهرجان.