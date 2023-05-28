طريقة عمل الملوخية الناشفة على الطريقة الأصلية

طريقة عمل الملوخية الناشفة، الملوخية الناشفة هى ملوخية خضراء تم تجفيفها وهى أكلة صعيدية شهيرة حيث تقوم نساء الصعيد بتجفيفها وطحنها وتخزينها وتقديمها بطرق مميزة.

وطريقة عمل الملوخية الناشفة سهلة وبسيطة ولا تحتاج خطوات كثيرة بشرط اتباع تعليمات طهيها حتى تكون بنفس مذاقها الاصلي الذى يقدم بالصعيد.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الملوخية الناشفة.

مكونات عمل الملوخية الناشفة:-

كوب ملوخية ناشفة.

كوبان ونصف من مرق دجاج أو لحم أو حسب الرغبة.

ثوم مفروم.

ملح وكمون وبهارات.

كسبرة جافة.

ملعقة زبد.

ملعقة زيت.

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طريقة عمل الملوخية الناشفة:

- نضع المرق على النار مع البهارات والملح حتى يغلي.

- نضيف الملوخية ونقلب حتى تقارب الغليان ونرفعها من على النار قبل أن تفور.

- نغطيها، وفي مقلاة، نضع ملعقة زيت مع ملعقة زبد.

-نقوم بتشويح الثوم ثم نضيف الكسبرة والكمون حتى يصبح اللون ذهبيا.

- نضيف الثوم المقلي على الملوخية، ونقلب، وتقدم ساخنة

ولعمل الشلولو.

مكونات عمل الشلولو:

ملوخية ناشفة

ثوم مفروم

شطة

ملح بحسب الرغبة

3 حبات ليمون أو بحسب الرغبة

كوب ماء فاتر

طريقة الشلولو الصعيدى بدون نار:-

- يضاف الملح إلى الماء الملح ويقلب

- يضاف الليمون والثوم إلى الملوخية الناشفة ونقلب باليد حتي نتندمج المكونات معًا

- يضاف الماء للملوخية بالتدريج حتي نحصل علي القوام المناسب وقد تحتاج لقليل من الماء حتي تتجانس

- يضاف للشلولو قشر الليمون المعصور والشطة، وتقدم بعدها.

الملوخية الناشفة فيتو

ولعمل الملوخية الخضراء.

مكونات عمل الملوخية الخضراء:-

ربطة ملوخية

شوربة دجاج أو لحم

ملح وفلفل أسود

كمون

10 فصوص ثوم كبيرة مفروم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

طريقة عمل الملوخية الخضراء:

- ننزع أوراق الملوخية من الفروع، ونغسلها جيدا، ونصفيها، ثم نتركها تجف قليلا.

- نفرم الملوخية بعدها فى الكبة أو بواسطة "المخرطة"، حتى تصبح ناعمة.

- نضع الملوخية فى حلة، ونضيف لها 2 كوب شوربة دافئة، ونضعها على النار الهادئة مع التقليب، ونزيد الشوربة حتى نحصل على القوام المناسب، بحيث لا تكون خفيفة ولا ثقيلة.

- نضيف لها القليل من الثوم المفروم مع الملح والفلفل والكمون، ونتركها على النار.

- بمجرد البدء فى الغليان نرفعها من على النار، ونحضر "الطشة".

- نحضر مقلاة ونضع بها زبد والثوم والكسبرة، ونضعهم على النار حتى يحمر الثوم قليلا.

- نضيف الطشة على الملوخية ونقلب سريعا، وتقدم ساخنة بجانب الفراخ المحمرة والأرز بالشعرية والشوربة.

فوائد الملوخية للصحة

- وللملوخية فوائد عديدة، منها تخفض ضغط الدم المرتفع، وتعزز صحة القلب، وتحمى من هشاشة العظام، وتساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، وتقوي المناعة، وتنظم عمل الجهاز الهضمي، وتساعد الجسم في مقاومة الالتهابات، لذا يجب على ربات البيوت الإكثار من تقديمها.