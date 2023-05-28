الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

أطول امرأة بالعالم تشارك في انتخابات تركيا

أطول امرأة في العالم ،
أطول امرأة في العالم ، فيتو

ظهرت روميسا جيلجي أطول امرأة في العالم وهي تدلي بصوتها من منزلها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، حيث تم إحضار صندوق اقتراع متنقل لها، نظرا لحالتها الصحية.

  أطول امرأة في العالم 

وتبلغ روميسا جيلجي  من العمر 26 سنة، أطول امرأة في العالم تعيش في منطقة سفرنبلو بمحافظة قره بوك، مصابة بمتلازمة ويفر.

 متلازمة ويفر

وتقدمت روميسا التي يبلغ طولها مترين و15 سم وتعاني من متلازمة ويفر، بطلب للحصول على صندوق اقتراع متنقل للتصويت في الانتخابات الرئاسية الثانية.

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وهو الأمر نفسه الذي حدث معها في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 مايو  الجاري.

وأعربت روميسا عن سعادتها بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلة "أود أن أشكر طاقم الاقتراع المتنقل على قدومهم إلى هنا للمرة الثانية.. أنا حقا أحب تطبيق صندوق الهاتف المحمول هذا.. إنه تطبيق جيد جدا للمواطنين المعاقين جسديا ولا يمكنهم مغادرة المنزل".

وأضافت "يمكننا الإدلاء بأصواتنا بشكل مريح في المنزل.. لحسن الحظ قاموا بتطوير مثل هذا التطبيق.. لقد كان تطبيقا جيدا جدا بالنسبة لنا، كما تعلم كنت أذهب إلى المدرسة بنفسي في السنوات السابقة لأمارس واجبي الانتخابي".

ودعت روميسا أصحاب الهمم إلى "المشاركة في البيئة الاجتماعية قدر الإمكان، سواء في واجباتهم المدنية أو في حياتهم الشخصية، وأن يكونوا نشطاء قدر الإمكان".

وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية صباح اليوم الأحد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال أوغلو.

وفتحت مراكز الاقتراع في  تركيا أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات في الجولة الأولى في الرابع عشر من مايو الجاري قد بلغت ثمانية وثمانين فاصل تسعة في المئة داخل تركيا وتسعة وأربعين فاصل أربعة في المئة في الخارج.

أربعة وستّين مليون تركي


وكشفت تقارير إعلامية أنه يحق  لأكثر من أربعة وستّين مليون تركي التصويت في ما يقرب من مئة واثنين وتسعين ألف مركز للاقتراع.

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