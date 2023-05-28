أزمة تواجه منتخب مصر في مباراة جنوب السودان بسبب المحترفين ولاعبي الأهلي

يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أزمة قوية قبل مباراة جنوب السودان الودية والمقرر اقامتها يوم 18 يونيو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في التوقف الدولي المقبل أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 14 يونيو في المغرب وضد جنوب السودان وديا يوم 18 من الشهر نفسه.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر عن طلب عدد كبير من اللاعبين المحترفين في قائمة منتخب مصر الاعتذار عن خوض مباراة جنوب السودان وعلى رأسهم محمد صلاح.

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وأوضح المصدر أن اللاعبين لديهم الرغبة في بدء إجازتهم الصيفية بشكل مبكر بعد ضغط المباريات طوال الموسم وأيضا أن مباراة جنوب السودان ودية ولن يكون لها تأثير على مسيرة المنتخب كما تقام أمام منتخب ضعيف تصنيفه 165 عالميا.

وتابع أن لاعبي الأهلي أيضا طلبوا قد يتم استبعادهم من المباراة من أجل منحهم راحة بعد خوض عدد كبير من المباريات محليا وقاريا وبعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام يوم 11 يونيو ضد الوداد المغربي.

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب غينيا لكرة القدم، فيتو

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية بوقت سابق: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

وأضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.