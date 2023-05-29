تفاصيل تمويل قرض السيارة الجديدة والمستعملة من بنك HSBC

قرض السيارة يقدمه بنك HSBC ضمن مجموعة خدمات مصرفية متنوعة للعملاء، ومنها قروض تمويل شراء السيارات الجديدة بعدد من المزايا.

وتشمل قائمة عروض بنك إتش إس بي سي فيما يخص قروض السيارات 2023، التالي:



قرض السيارة من بنك HSBC

١ - التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

٢ - معدلات عائد تنافسية، مع معدلات مميزة لعملاء HSBC Premier وAdvance.

٣ - فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهرًا للتمويل ذي السعر الثابت.

٤ - متابعة سهلة ومريحة لرصيدك المستحق من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو تطبيق التليفون المحمول.

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٥ - بدون دفعة مقدمة.

شروط قرض السيارة من بنك HSBC

وتضم الشروط للحصول على قرض البنك لتمويل شراء السيارات الجديدة ما يلي:

الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه مصري .

. فترة خدمة لدى جهة العمل الحالية بحد أدنى عام.

يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا في نهاية فترة سداد التمويل.

ينبغي أن يكون العميل مصري الجنسية.

مستندات قرض السيارة من بنك HSBC

بطاقة رقم قومي سارية المفعول.

خطاب بيان دخل حديث صادر على ورق رسائل جهة العمل بما في ذلك المنصب الوظيفي وطول فترة الخدمة لدى جهة العمل الحالية وتحليل الدخل وإجمالي وصافي المبالغ.

كشوف الحساب البنكي لآخر 3 أشهر أو آخر إيصالات استلام الراتب.

عرض سعر السيارة من البائع يظهر اسم البائع الذي سيتم إصدار أمر الصرف النقدي إليه مع قيمة السيارة.

تجري شركة رينو المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاستعدادات لطرح سيارتها رينو داستر صغيرة الحجم في عام 2024 بتصميم مستوحى من طرازات Bigster، معتمدة على منصة CMF-B التي تُستخدم في سيارات نيسان جوك وميكرا وميتسوبيشي كولت وASX وسانديرو وجوجر ولوجان وبيجستر المقبلة.



وتتميز السيارة بعناصر تصميم مماثلة لبيجستر مثل المصابيح الأمامية الرفيعة LED، والمصابيح الخلفية المثلثة، وأقواس العجلات الصندوقية، والاكصدامات الكبيرة.



المواد البلاستيكية القاسية

وستحتفظ السيارة بكمية لا بأس بها من المواد البلاستيكية القاسية على لوحة القيادة وبطاقات الأبواب ووحدة التحكم المركزية. ومع ذلك، يمكن لمصممي رينو أن يجدوا طرقًا ذكية لتعزيز الجودة من خلال الفرش للمقاعد - خاصةً في الطراز Extreme الرائد الذي أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة. ومن المتوقع أن ينمو طول داستر الجديد مقارنة بالطراز الحالي، الذي يبلغ طوله 4341 ملم وسيؤدي ذلك إلى توفير مساحة أكبر للركاب وأمتعتهم.





محركات داستر الجيل المقبل

وفيما يتعلق بالمحركات، من المحتمل أن يستمر المحرك التوربيني سعة 1000 سي سي ثلاثي الأسطوانات في العمل كخيار في كل من إصدارات البنزين والوقود الثنائي (LPG).

ومع ذلك، نظرًا للوائح انبعاثات Euro 7 الأكثر صرامة، فمن المتوقع إزالة خيار الديزل. وبدلًا من ذلك، يمكن تقديم مجموعة المحركات الهجينة الخفيفة والهجين، مما يضمن الامتثال لمعايير الانبعاثات الأكثر صرامة مع توفير كفاءة محسنة للوقود وتقليل التأثير البيئي.





نسخة كهربائية محتملة من داستر

ويجمع هذا الإعداد الهجين بين محرك بسعة 1600 سي سي ومحركين كهربائيين، وبطارية 1.2 كيلو وات في الساعة، بقوة 138 حصانًا وتوفر نطاق قيادة يبلغ 900 كيلومتر مع الجر الأمامي. وهناك أنباء عن نسخة كهربائية بالكامل. وسيصنع الجيل الجديد في رومانيا وسيقدم ربما في خريف 2023 مع بدء المبيعات في 2024.

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