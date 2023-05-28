فتح ميناء العريش بعد تحسن الأحوال الجوية وإغلاق نويبع البحري
أعادت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية.
وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية والصيد بميناء العريش بعد اغلاق منذ امس بسبب هبوب عاصفة ترابية شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج داخل البحر المتوسط.
إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 متر، وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
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