الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

فتح ميناء العريش بعد تحسن الأحوال الجوية وإغلاق نويبع البحري

ميناء العريش البحري،فيتو
ميناء العريش البحري،فيتو

أعادت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية. 

 

وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية والصيد بميناء العريش بعد اغلاق منذ امس بسبب هبوب عاصفة ترابية شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج داخل البحر المتوسط. 
 

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

 

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 متر، وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 

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وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة

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