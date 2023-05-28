وصول سلمى الشيمي إلى محكمة الدخيلة لنظر الاستئناف

وصلت قبل قليل، الي محكمة جنح الاقتصادية بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، لنظر ثاني جلسات على حكمها بالحبس عامين والغرامة،بعد تأجيل أولي جلسة الي اليوم 28 مايو.

و حضرت سلمي الشيمي من محبسها، بنفس مشهد الجلسة الماضية مرتدية ملابس سوداء "عباءة سوداء وطرحة" وكمامة لتدخل قاعة المحكمة في صمت، انتظارًا لبدء جلسة محاكمتها بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

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حكم المحكمة

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة، أصدرت حكمها على عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

القبض على سلمى الشيمي

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت إنشاء إحدى الفتيات حساب الكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك – يوتيوب" عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

ووفقا لما رصدته أجهزة الأمن تمثل مقاطع الفيديو اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أمس، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي".

وجرى ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى المحاكمة.