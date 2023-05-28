تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 73 عاملًا مصريًا

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن

مستحقات الضمان الاجتماعي

وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملًا مصريًا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

الملحق العمالي

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

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المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج ندوة للتوعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تحت عنوان "سلامتك تهمنا".

وزارة القوى العاملة،فيتو

وذلك ضمن خطة المديرية في تنظيم الندوات التوعوية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بحضور مسئولي السلامة والصحة المهنية بكافة فروع شركة المياه بالمحافظة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت الأكثر خطورة وذات الكثافة العمالية للحفاظ على الافراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج في تقريره للوزارة أن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج نظم ندوة توعوية لمسئولي السلامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشرح كافة الاشتراطات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وفي دليل الإجراءات المنفذ لها وقوائم المراجعة وذلك بهدف تعريف مسئولي السلامة الالتزامات التي تقع على عاتقهم للحفاظ على العمال وتأمين حياتهم وتفادي الحوادث الجسيمة وكذلك الحفاظ علي المقدرات المادية للمنشأة من المباني والآلات من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وزارة القوى العاملة،فيتو

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تطرقت إلي ضرورة الالتزام بتأمين المنشأة من أخطار الحريق وخطط الطوارئ والالتزام بتقديم الإحصائيات الدورية في مواعيدها القانونية وتشكيل وانعقاد لجان السلامة داخل كل فرع من فروع الشركة شهريًا مع استمرار التوعية والتدريب لكل العاملين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، كما تم الرد علي كافة الاستفسارات من مسئولي السلامة بالشركة في ما يتعلق بالاجراءات المتبعة لتطبيق القانون لتفادي الوقوع في المخالفات.