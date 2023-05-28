محمود الحديني لـ"فيتو": جيل كامل من الفنانين قاعد في البيت والجمهور لايزال يتذكرني

قال الفنان الكبير محمود الحديني إن سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الحالية، يعود لقلة الأعمال التي تعرض عليه، بخلاف الأدوار غير المناسبة التي تعرض عليه ولا يقبلها.

محمود الحديني

وأضاف محمود الحديني في تصريح خاص لـ"فيتو": "من وقت ما توقف إنتاج التليفزيون الحكومي للأعمال الدرامية - والذي قدم أعمالا عظيمة دراميا وفنيا بشكل عام- وهناك جيل كامل سواء فنانين أو مخرجين كبار قاعدين في البيت ولا يعملون، والأمر غير قاصر علي وحدي".

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وتابع: "هناك قلة في الأعمال التي تعرض على هذا الجيل وأنا منهم، كما أنني لا يمكن أن أشترك في عمل ليس له قيمة".

و عن رد فعل الجمهور عندما يقابله في الأماكن العامة والشارع، أردف الفنان محمود الحديني: "سعيد إن الجمهور لا يزال يتابع أعمالي ويتذكرني، وبقابل الكثيرين في الأماكن العامة بيقولوا احنا لسه بنتفرج على الأعمال اللي بتتقدم عبر ماسبيرو زمان وأعمالي من بينها، وكل هذه الكلمات تسعدني للغاية".

الفنان محمود الحديني



يذكر أن الفنان محمود الحديني من مواليد 5 يوليو عام 1941، بمحافظة البحيرة، وتخرج فى معهد الفنون المسرحية عام 1962.

وشارك الحديني في العديد من المسرحيات أبرزها: "المحروسة، كفر البطيخ، السبنسة، الدخان، النار والزيتون، حلاوة زمان، في عز الظهر، ولاد اللذينة، كوبري الناموس، ولادك يا مصر، ريش على مفيش".

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية الهامة، أبرزها: "هى والمستحيل، الحصار، المشربية، ليالي الحلمية، فرسان الله، السقوط في بئر سبع، الراية البيضاء، الوعد الحق، جمال الدين الأفغاني".

مسيرة محمود الحديني



وعلى مستوى السينما لم يشارك الفنان القدير سوى في أعمال قليلة لعل أبرزها: "الباب المفتوح، اللهب، السيرك، ثمن الحرية، الابن المفقود، أمير الدهاء".

كما ترك بصمته الخاصة في عدد من المسلسلات الإذاعية، بينها: "الفاتنة وسائق التاكسي، نداء الفجر، أمواج البحيرة، وفية والزمن، وصية أب، الأم، الغريق، البحث عن زبيدة، جبال النار، أرض الجزيرة وفوق الجراح".

و تزوج الحديني من الممثلة والكاتبة نادية رشاد ولكن تم الطلاق بينهما بعد فترة طويلة، وهو والد الكاتبة نجلاء الحديني.

محمود الحديني والتمثيل

وعن حكايته مع التمثيل قال في لقاء سابق: "أصبحت رئيسا لفريق التمثيل وتعرفت بالفنان أحمد عبد الحليم مشرف المسرح المدرسى، وكان معجبا بموهبتى، وبعد الثانوية العامة تقدمت للالتحاق بكلية الشرطة، لكنى رسبت لضعف النظر، فتقدمت للفنون الجميلة، وحينما تأخرت نتيجة القبول، استمعت لنصيحة صديقى أحمد عبد الحليم وتقدمت لمعهد الفنون المسرحية، وكان الاختبار أمام العظام، حسين رياض وعبد الرحيم الزرقانى ونبيل الألفى، وفوجئت بأننى الأول على11 طالبا تم قبولهم من250".

وعن أولى تجاربه الاحترافية، قال: "فى المعهد حرصت على التفوق لأحصل على مكافأة 10 جنيهات شهريا مع إعفائى من المصروفات، وأعفيت أمى من نفقاتى الشهرية، وبدأت العمل فى المسرح القومى وأنا طالب بترشيح نبيل الألفى وحمدى غيث، وأديت أول أدوارى فى مسرحية "مأساة جميلة"، وأشاد بى النقاد"

