الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

قناة السويس تشهد عبور 74 سفينة بحمولات 4.8 مليون طن (صور)

جانب من حركة الملاحة
جانب من حركة الملاحة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن المجرى الملاحي للقناة شهد عبور  74 سفينة من الاتجاهين  الشمالى والجنوبي وذلك بإجمالي حمولات صافية قدرها   4.8 مليون طن. 
 

بعد تعطل سفينة وسحبها، انتظام حركة الملاحة في قناة السويس (صور)

وصول سفينة البضائع  XIN HAI TONG 23  لمنطقة الانتظار بغاطس السويس (صور)

أشارت الهيئة، أن حركة الملاحة وعبور السفن تسير بشكل طبيعي وذلك بالتزامن مع
وصول سفينة البضائع XIN HAL TONG23 إلى منطقة الانتظار بغاطس السويس وذلك عقب نجاح قاطرات هيئة قناة السويس في قطرها بعد أن كانت قد جنحت في القناة بسبب عطل في محركها.  
 

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جانب من حركة الملاحة اليوم، فيتو

التعامل بحرفية مع سفينة البضائع 

وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع  XIN HAI TONG 23  وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.  

جانب من حركة الملاحة اليوم، فيتو

مواصفات السفينة 

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190مترا، وعرضها  32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن. 

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنا والقاطرات السويس ١ والسويس ٢ بقوة شد 75 طنا لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال اجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها. 

جانب من حركة الملاحة اليوم، فيتو



رسالة طمأنة 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين  فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي. 

 

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
 

جانب من حركة الملاحة اليوم، فيتو

                   

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قناة السويس الفريق أسامة ربيع جنوح سفينة السويس حركة الملاحة بقناة السويس

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