الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

تامر حسني وبسمة بوسيل،
تامر حسني وبسمة بوسيل، فيتو

تامر حسني، أثار الفنان تامر حسني الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو من أغنيته الشهيرة “هعيش حياتي” معلقًا عليها “دا خسارة فيك حتى السلام” وذلك من خلال خاصية الإستوري عبر “إنستجرام”.

 

تامر حسني يثير الجدل من جديد 

وأثار تامر حسني التساؤلات بعد تعليقه الغامض على الفيديو، حيث رجح  البعض بأنه من الممكن أن يكون قاصدًا أن يوجه رسالة لطليقته “بسمة بوسيل” بعد هجومها أمس الثلاثاء على هالة عمر مديرة السوشيال ميديا لدى نجم الجيل.

-إعلانات-

فيما قال البعض الآخر بأن من  الممكن أيضًا أن يكون غير قاصد ذلك، وأنه مجرد يسترجع مع الجمهور إحدى أغانيه الشهيرة وليس أكثر من ذلك.

تامر حسني، فيتو 

وكشفت هالة عمر مدير السوشيال ميديا للفنان تامر حسني، عن مدى علاقتها بنجم الجيل، وذلك بعد تصدرها مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجوم بسمة بوسيل طليقة الفنان عليها في  ليلة زفافها.


مدى علاقة هالة عمر بتامر حسني 

ونشرت الفنانة زينة  علي موقع “إنستجرام” مقطع فيديو لهالة عمر وهي تتحدث عن علاقتها بنجم الجيل تامر حسني خلال حفل زفافها  قائلة: “ تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوفي أي كلمة عاوزة أقولها والسنة اللي فاتت كانت صعبة عليا وربنا اللي عالم هي عدت عليَّ إزاي”.

 

وأضافت هالة: "إنه يبقى النهاردة معايا ويقف معايا الوقفة دي مكان بابايا ومامتي الله يرحمهم  بشكره وبشكركم كلكم".

وكانت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أثارت التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسؤولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

 

بسمة بوسيل 

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر على خاصية “ستوري” عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ".


هالة عمر

كما وجهت لها رسالة غامضة قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

 

تامر حسني وبسمة بوسيل

ورجح البعض بأن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل جاء بسبب هالة عمر.

 

وكان احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى “تاليا” للمرة الثانية، بعد احتفالهما معًا منذ أيام بعيد ميلاده ابنتهما “أمايا” في حفل وسط الأصدقاء والأقارب.

 

تامر حسني وزوجته وأولاده

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل علي الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

أثار النجم تامر حسني تساؤلات الجمهور بشأن محاولته عودته لزوجته بسمة بوسيل مجددًا بعد انفصالهما منذ أيام قليلة بشكل رسمي.

 

ونشر تامر حسني مقطع من أغنيته الشهيرة “come back to me” من خلال خاصية الإستوري على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام".

 

ورجح البعض أن “تامر” يحاول أن يعود لزوجته بعد انفصالهما بعد نشره لهذة الأغنية.

 

وكانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها عبر ستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

 

من ناحية أخرى، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".


يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الشركة المنتجة  لــ فيلم تاج الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني والفنانة دينا الشربيني،موعد طرح بدور العرض السينمائي فى مصر ومختلف دول العالم..فى 28 من شهر يونيو المقبل 2023.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تامر حسني تامر حسني وبسمة بوسيل الفنانة المغربية بسمة بوسيل هالة عمر و تامر حسني

مواد متعلقة

أول تعليق من هالة عمر بعد هجوم طليقة تامر حسني عليها ليلة زفافها

بعد هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر بسبب تامر حسني، نساء في حياة نجم الجيل

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق تسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية