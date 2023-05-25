دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

تامر حسني، أثار الفنان تامر حسني الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو من أغنيته الشهيرة “هعيش حياتي” معلقًا عليها “دا خسارة فيك حتى السلام” وذلك من خلال خاصية الإستوري عبر “إنستجرام”.

تامر حسني يثير الجدل من جديد

وأثار تامر حسني التساؤلات بعد تعليقه الغامض على الفيديو، حيث رجح البعض بأنه من الممكن أن يكون قاصدًا أن يوجه رسالة لطليقته “بسمة بوسيل” بعد هجومها أمس الثلاثاء على هالة عمر مديرة السوشيال ميديا لدى نجم الجيل.

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فيما قال البعض الآخر بأن من الممكن أيضًا أن يكون غير قاصد ذلك، وأنه مجرد يسترجع مع الجمهور إحدى أغانيه الشهيرة وليس أكثر من ذلك.

تامر حسني، فيتو

وكشفت هالة عمر مدير السوشيال ميديا للفنان تامر حسني، عن مدى علاقتها بنجم الجيل، وذلك بعد تصدرها مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجوم بسمة بوسيل طليقة الفنان عليها في ليلة زفافها.



مدى علاقة هالة عمر بتامر حسني

ونشرت الفنانة زينة علي موقع “إنستجرام” مقطع فيديو لهالة عمر وهي تتحدث عن علاقتها بنجم الجيل تامر حسني خلال حفل زفافها قائلة: “ تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوفي أي كلمة عاوزة أقولها والسنة اللي فاتت كانت صعبة عليا وربنا اللي عالم هي عدت عليَّ إزاي”.

وأضافت هالة: "إنه يبقى النهاردة معايا ويقف معايا الوقفة دي مكان بابايا ومامتي الله يرحمهم بشكره وبشكركم كلكم".

وكانت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أثارت التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسؤولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

بسمة بوسيل

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر على خاصية “ستوري” عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ".



هالة عمر

كما وجهت لها رسالة غامضة قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

تامر حسني وبسمة بوسيل

ورجح البعض بأن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل جاء بسبب هالة عمر.

وكان احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى “تاليا” للمرة الثانية، بعد احتفالهما معًا منذ أيام بعيد ميلاده ابنتهما “أمايا” في حفل وسط الأصدقاء والأقارب.

تامر حسني وزوجته وأولاده

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل علي الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

أثار النجم تامر حسني تساؤلات الجمهور بشأن محاولته عودته لزوجته بسمة بوسيل مجددًا بعد انفصالهما منذ أيام قليلة بشكل رسمي.

ونشر تامر حسني مقطع من أغنيته الشهيرة “come back to me” من خلال خاصية الإستوري على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام".

ورجح البعض أن “تامر” يحاول أن يعود لزوجته بعد انفصالهما بعد نشره لهذة الأغنية.

وكانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها عبر ستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

من ناحية أخرى، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".



يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الشركة المنتجة لــ فيلم تاج الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني والفنانة دينا الشربيني،موعد طرح بدور العرض السينمائي فى مصر ومختلف دول العالم..فى 28 من شهر يونيو المقبل 2023.