الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبي تنظم عددًا من الندوات التثقيفية

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، فيتو

 نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعات العريش ودمنهور والمنصورة والسادات، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

 

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية تنمية الوعى الثقافى والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية.

 

وشهدت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية وتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلائع مصر من النشء وطلبة الجامعات عكست روح الولاء والانتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن وبالمشروعات القومية العملاقة التى تم زيارتها خلال الفتره الماضية.

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وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات على أن توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية يعد أحد أهم ركائز الأمن القومى، مشيرًا إلى ما تقوم به القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة تلك التحديات للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

 

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين في المجالات المختلفة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي الشباب والرياضة المشروعات القومي قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

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