إيران تكشف عن الوضع الميداني علي الحدود مع أفغانستان بعد الاشتباكات الأخيرة

صرح قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري بأن الحدود بين إيران وأفغانستان تقع تحت سيطرة القوات البرية والحدودية لجمهورية إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن حيدري أثناء زيارته إلى محافظة سيستان وبلوجستان، اليوم الأحد: "إن الحدود مع أفغانستان تحت السيطرة الكاملة للقوات البرية. أمن الحدود مضمون بالكامل... طالما أن البلد الآخر الذي له حدود مشتركة معنا، تراعى القواعد، فإنه سيشهد احتراما متبادلا، ولكن إذا شعر شخص ما أنه لا يريد مراعاتها، فستتم معاملته بشكل مختلف".

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وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بوقوع اشتباكات بين حراس الحدود الإيرانيين وقوات حركة طالبان في ولاية نيمروز الأفغانية.

وأضافت وكالة "تسنيم"، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حارس الحدود الإيراني محمد مهدي أحمدي، مشيرة إلى أن قوات طالبان تكبدت خسائر أيضا دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

مقتل عناصر من حرس الحدود الإيراني

وقال المركز الإعلامي والاتصالات التابع للشرطة الإيرانية، في بيان، إن "5 أفراد من كوادر قوات حرس الحدود الإيراني استشهدوا في اشتباك وقع الليلة الماضية مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد"، مؤكدا أن "هذا العمل الجبان بالتأكيد لن يمر دون رد".

وفي وقت سابق تمكنت الشرطة الإيرانية من ضبط كمية كبيرة من مخدر الكريستال، في محافظة سيستان وبلوشستان، والقبض على زعيم عصابة إتجار في المخدرات.

ضبط كمية كبيرة من مخدر الكريستال في إيران

ومن جانبه ذكر قائد شرطة محافظة سيستان، دوست علي جليليان، أنه تم اعتقال زعيم عصابة لتهريب وتوزيع المهلوسات، اعترف بترويج 248 كجم من المخدرات في البلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن المراقبة والتدابير الاستخبارية من قبل ضباط شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة أثمرت عن اعتقال رئيس عصابة تهريب المخدرات الصناعية والذي كان يقوم بتوزيع المخدرات في المدن المختلفة.

وقال ضباط شرطة مكافحة المخدرات إنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد ساعات من المراقبة المستمرة للمخبأ المرصود في وقت مناسب وبسرعة بالتنسيق القضائي خلال عملية مفاجئة.

وأضافوا: "لدى المتهم المسمى بالاسم الرمزي "ع.ر" العديد من الملفات القضائية في محافظات مختلفة من البلاد، إحداها قضية قضائية تتعلق بنقل 60 كيلوغرامًا من مادة الكريستال إلى محافظة فارس، وقضيتان قضائيتان تتعلقان بنقل 188 كيلوغرامًا من المواد الأفيونية من نوع الكريستال في محافظة طهران، حيث اعترف لضباط شرطة مكافحة المخدرات بتهريب 248 كيلوغرامًا من الكريستال خلال استجوابه".