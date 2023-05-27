اشتباكات بين حركة طالبان وحرس الحدود الإيراني

اندلعت اليوم السبت اشتباكات بين عناصر حركة طالبان وحرس الحدود الإيراني بمحافظة كنج جنوبي أفغانستان.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.



مقتل عناصر من حرس الحدود الإيراني

وقال المركز الإعلامي والاتصالات التابع للشرطة الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، إن "5 أفراد من كوادر قوات حرس الحدود الإيراني استشهدوا في اشتباك وقع الليلة الماضية مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد"، مؤكدا أن "هذا العمل الجبان بالتأكيد لن يمر دون رد".

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ولم تتم الإفادة عن معلومات إضافية بشأن الاشتباك المسلح، وتبعية المسلحين، وتقع منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان، قرب الحدود الباكستانية- الإيرانية الذي يبلغ طولها 909 كلم.

وافتتح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس الماضي، أول سوق حدودي مشترك بين البلدين في سيستان وبلوشستان.

وفي وقت سابق تمكنت الشرطة الإيرانية من ضبط كمية كبيرة من مخدر الكريستال، في محافظة سيستان وبلوشستان، والقبض على زعيم عصابة إتجار في المخدرات.

ضبط كمية كبيرة من مخدر الكريستال في إيران

ومن جانبه ذكر قائد شرطة محافظة سيستان، دوست علي جليليان، أنه تم اعتقال زعيم عصابة لتهريب وتوزيع المهلوسات، اعترف بترويج 248 كجم من المخدرات في البلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن المراقبة والتدابير الاستخبارية من قبل ضباط شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة أثمرت عن اعتقال رئيس عصابة تهريب المخدرات الصناعية والذي كان يقوم بتوزيع المخدرات في المدن المختلفة.

وقال ضباط شرطة مكافحة المخدرات إنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد ساعات من المراقبة المستمرة للمخبأ المرصود في وقت مناسب وبسرعة بالتنسيق القضائي خلال عملية مفاجئة.

وأضافوا: "لدى المتهم المسمى بالاسم الرمزي "ع.ر" العديد من الملفات القضائية في محافظات مختلفة من البلاد، إحداها قضية قضائية تتعلق بنقل 60 كيلوغرامًا من مادة الكريستال إلى محافظة فارس، وقضيتان قضائيتان تتعلقان بنقل 188 كيلوغرامًا من المواد الأفيونية من نوع الكريستال في محافظة طهران، حيث اعترف لضباط شرطة مكافحة المخدرات بتهريب 248 كيلوغرامًا من الكريستال خلال استجوابه".