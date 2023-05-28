الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

افتتاح مقر برنامج وعي وبر أمان لرعاية الصيادين في المطرية بالدقهلية

افتتاح مقر برنامج
افتتاح مقر برنامج وعي وبر أمان لرعاية الصيادين، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية افتتاح مقر فعاليات برنامج"وعي وبر أمان" لتنفيذ التدخلات الاجتماعية لرعاية الصيادين والأسر الأولي بالرعاية في المطرية. 

افتتاح المقر، فيتو

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته تنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى بشأن تقديم الرعاية والدعم للأسر الأولي بالرعاية وللصيادين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعي".

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جانب من الافتتاح، فيتو

ففي محافظة الدقهلية وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعي" تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جانب من الافتتاح، فيتو

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والمحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية بافتتاح مقر فعاليات برنامج"وعي وبر أمان" لتنفيذ التدخلات الاجتماعية المختلفة لرعاية ودعم ومساندة الصيادين ببحيرة المنزلة وايضا الاسر الاولي بالرعاية بالمنطقة. 

جانب من الافتتاح،ةفيتو

واكد "مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم كافة اوجه الرعاية والدعم لصيادي بحيرة المنزلة وللاسر الاولي بالرعاية بمراكز شمال الدقهلية. 

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي لما تقدمه من خدمات اجتماعية لكافة الفئات بنطاق محافظة الدقهلية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التضامن بالدقهلية انه على هامش  عملية الافتتاح قامت مديرية  التضامن الاجتماعي بتسليم بعض المساعدات العينيه لجمعية الصيادين لتوزيعها على الاسر المستهدفه واضاف انه ستقوم لجنة متخصصة من الوزارة لدراسة ووضع خطة شاملة لنوعية التدخلات الاجتماعية المطلوبة لصغار الصيادين والاسر المستهدفة وذلك لتفعيل اوجه التنمية المستدامه. 

في اطار البروتوكول الموقع في هذا الشأن بين الوزارة ومحافظة الدقهلية، وقال انه شارك في فاعليات اليوم ممثلي الجمعيات الاهلية وشيخ الصيادين وعددمن  الشخصيات العامه.

جدير بالذكر ان البروتوكول المشار اليه يستهدف تمكين صيادي بحيره المنزله اقتصاديا من خلال تنفيذ برامج اجتماعيه لرفع مستوي الوعي لدي مجتمع صيادي بحيره المنزله للنهوض بأسرهم بما يحقق التنميه المستدامة  وتمكينهم اقتصاديا وان المكتب الذي تم استلامه يقدم الرعايه الاجتماعيه لصيادي بحيره المنزله ويخدم مراكز المطريه والمنزله والجماليه ومقره مركز المطرية.

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الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هشام آمنة وزير التنمية المحلية مركز ومدينة المطرية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزير التنمية المحلية

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