اسعار التكييفات فى مصر 2023 داخل الأسواق

اسعار التكييفات فى مصر..ارتفعت اسعار التكييفات فى مصر فى الشهر الجارى بنسبة تصل الى 15% تقريبا فى الاسواق المحلية وذلك مع ارتفاع تكاليف الانتاج.

واعلنت شعبة الاجهزة الكهربائية والالكترونية بغرفة الجيزة التجارية ان الزيادة فى اسعار التكييفات فى مصر يصل الى 15% فى الاسواق ومن المتوقع ان تشهد التكييفات اقبال اكبر وزيادة فى الطلب عليها خلال الفترة المقبلة داخل الاسواق المحلية.

اسعار التكييفات فى مصر

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تكييف شارب 3 حصان يسحب الهواء بارد/ ساخن، وسعره 27380 جنيه مصري.

تكييف تورنيدو بقوة 3 حصان بارد انفرتر وبسعر 30700جنيها مصريا.

تكييف شارب 1.5 حصان بارد بسعر 15275جنيه مصرى.

طالبت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، المستهلكين بضرورة التروي وعدم الإقبال على شراء الأجهزة خلال الفترة الحالية، وعدم الشراء إلا للضرورة فقط.

وقال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة: يجب على المواطنين أن يتأنوا في عملية شراء للأجهزة، وعدم التسابق في شراء أجهزة ومنتجات لن يكون لديهم منفعة منها، خاصة وأن أسعار الأجهزة ثابتة ولم تتحرك إلا في عدد محدود مثل أجهزة التكييف.

ولفت رئيس شعبة الأجهزة بغرفة الجيزة أن العام الحالي أوشك على الانتهاء، وسوف تقوم الشركات والمصانع والتجار بعمل عروض وتخفيضات على الأجهزة للمستهلكين، متابعا على المستهلكين أن يستغلوا هذه الفرصة وينتظروا قليلا حتى نهاية العام لشراء الأجهزة بأفضل الأسعار.

استيراد الأجهزة المعمرة

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن ما جاء بقانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بشأن السلع المعمرة، بفرض 2% رسما من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، وصدور بيان هذه السلع قرار من وزير المالية، فإنه يتعلق باستيراد الأجهزة الكهربائية المعمرة من الخارج.

وأوضح مبروك فى تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن نسبة استيراد الأجهزة المعمرة من الخارج تكاد تكون توقفت، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مما أثر بالطبع على أسعار كافة الأجهزة ومستلزمات الإنتاج من الخارج، فضلا عن صعوبات تدبير العملة مما يؤثر على عملية الاستيراد، وبالتالى فإن استيرادها، ثم بيعها بالسوق المحلى سيكون مرتفعا بالطبع.

حماية المنتج المحلى

وأوضح مبروك أن فرض 2% على المنتج النهائى من السلع المعمرة من الممكن أن يكون الهدف منه هو حماية المنتج المصرى والصناعات المحلية، لأن فرض هذه القيمة على المنتج النهائى سوف يساهم بالطبع فى زيادة أسعار الأجهزة المعمرة المستوردة.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

ضريبة على السلع المعمرة

المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

رسم 10% على الفاتورة الجمركية

ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء واسماك الأنشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

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وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، لمواجهتها بكل حزم وصرامة.