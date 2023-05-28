أردوغان يوزع أموالا على الأطفال خارج لجنة انتخابية (فيديو)

الانتخابات التركية، ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يوزع أموالا على الأطفال خارج اللجنة التي أدلى فيها بصوته.



الرئيس التركي يوزع أموال



وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية، صباح اليوم الأحد، ووسط إقبال كبير من المواطنين على مركز الاقتراع، حتى في المناطق المتضررة من الزلازل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أدلى الرئيس التركي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في إسطنبول.

الرئيس التركي يدلي بصوته في الانتخابات



وقال أردوغان: "إن الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره..وأتوقع صدور النتائج بشكل أسرع من الجولة الأولى ".

ومن جانبه أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حدث في الجولة الأولى.





انطلاق الانتخابات التركية



وقال أحمد ينار، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.

وأكد رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية:" المواطنون يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث".

وفي تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأحد، انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

نتيجة الانتخابات التركية

ويتنافس على على منصب الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، اللذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من المواطنين، حتى في الولايات المتضررة من الزلزال، واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية كبيرة لتأمين الانتخابات في تركيا.

ونشرت عددا كبيرا من قوات الأمن بلغت 600 ألف فرد أمن وقرابة 73 طائرة مروحية في البلاد لتأمين سير العملية الانتخابية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير حتى الآن من دون مشاكل، مشيرا الي نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

وذكر وزير الداخلية التركي بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

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