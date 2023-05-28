خصائص قرض السيارة من البنك العربي الأفريقي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي خدمات مصرفية عدَّة للعملاء من بينها قروض السيارة وفق تمويل يشمل عددا من المميزات.

قرض السيارة من البنك العربي الافريقي

وتشمل قائمة المزايا المقدمة من البنك العربي الأفريقي على قروض السيارات ما يلي:

1- أسعار فائدة متميزة

2- الحد الأدنى للتمويل 22000 جنيه مصري.

3- الحد الأقصى للتمويل 1،500،000 جنيه مصري.

4- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا (7 سنوات).

5- مقدم يبدأ من 10% من قيمة السيارة.

6- تأمين مجاني على الحياة طوال فترة التمويل.

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7- مجموعة متنوعة من شركات التأمين للاختيار من بينها.

8- تمويل حتى 3 سيارات للعميل الواحد على ان يتم الاستيفاء بمعايير الدخل.

9- لا يلزم توكيل.

10- لا يتم ترك نسخة مفتاح بالبنك.

11- لا حاجة لضامن.

12- قيمة التمويل الممنوح يمكن أن تصل إلى 26 ضعف الدخل الشهري.

تعد سيارات هاننتج X5 الصينية، واحدة من أهم السيارات التى توجد داخل السوق المحلى، خلال الفترات الماضية.

ويرجع ذلك الأمر لتصميم السيارة وأسعارها التى تتلاءم مع المستهلك المصري، وتوفير قطع غيارها، لكن عام 2023 شهد اختفاء تلك السيارة من السوق المحلي، وذلك بسبب وقف الاستيراد، والأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على السوق المحلى والعالمى بشكل عام.

أسعار سيارات هاننتج X5 الصينية

وأوضح الوكيل المحلى أن أسعار سيارات هاننتج X5 الصينية، فى 2019 كانت تصل إلى 350 ألف جنيه حتى 370 ألف جنيه.

ووفرت الشركة X5 بسعر 370 ألف جنيه في نسخة بثلاثة صفوف، وتتميز بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر مع فتيس أوتوماتيك 6 سرعات CVT، وتعمل السيارة بالجر الأمامي، وتستهلك من الوقود 7.4 لتر لكل 100 كم مع نظام ستارت ستوب.

مصابيح إضاءة نهارية LED

وكانت السيارات الصينية تتميز بمصابيح إضاءة نهارية LED في الأمام والخلف، بينما المصابيح الأمامية مزودة بتقنية التحكم بالمصابيح الأمامية أوتوماتيكيًا، بجانب مصابيح شبورة بالأمام والخلف، ومرايا جانبية بمصابيح إشارة، مع عجلات رياضية، وعوارض تحميل بالسقف.

وقدمت X5 بنظام ABS، وEBD، ومساعد صعود المرتفعات Hill Start Assist، وإيرباج للسائق والراكب الأمامي، وأخرى جانبية.

قفل أمان للأطفال وسنتر لوك وإنذار سرقة

كما تأتي بقفل أمان للأطفال وسنتر لوك وإنذار سرقة وإيموبليزر وحساسات امامية وكاميرا في الخلف. كما يمكنها رصد الضغط في الاطارات.

جاءت السيارة بـ 7 مقاعد على 3 صفوف، بجانب سقف بانورامى وعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، مع زر لبدء التشغيل والإيقاف، ومثبت للسرعة، وتكييف أوتوماتيك. كما جاءت بشاشة واتصال بالهاتف وفتحة USB وMPw و6 سماعات.