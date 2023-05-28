الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان قيادات التعليم (صور)

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، ڤيتو

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ووفد الوزارة،وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، والاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.  

 

وأشاد الوزير خلال اللقاء بتجربة المحافظة غير المسبوقة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة سيتم الاستفادة من نتائجها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لعدم السماح بأي حالات غش أو تسريب للامتحانات.  

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 و شدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان. كما أكد على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.  واستعرض حجازي والزملوط جهود المحافظة في توفير مراجعات نهائية أون لاين لطلاب الثانوية العامة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وأدارا حوارًا مع الطلاب المشاركين بالمراجعات للتأكد من مدى استفادتهم من المحتوى المقدم.

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