السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

السياحة والآثار: اكتشاف ورشتي تحنيط ومقبرتين بمنطقة آثار سقارة (صور)

الاعلان عن الكشف
الاعلان عن الكشف الأثري الجديد، فيتو

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة للكشف عن ورشة تحنيط بجبانة البوباسيطون بالمنطقة.


وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن منطقة آثار سقارة تعتبر أحد أهم أجزاء جبانة منف المسجلة على قائمة التراث باليونسكو، وتحتضن أول بناء أثري في التارخ وهو هرم زوسر المدرج.

 


وأضاف  وزير السياحة والآثار، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق 25 الي 30% في السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن منطقة سقارة هي أرض الأسرار والاكتشاف الأثرية في مصر.

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الكشف الأثري بسقارة

وأشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تمكنت من الكشف عن أكبر ورشتين أحدهما آدمية والأخرى حيوانية بالإضافة إلى الكشف عن مقبرتين وهما يعتبران من أهم الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة في منطقة سقارة.


وأوضح أن تلك الاكتشافات الأثرية تساهم في الترويج السياحي لمصر وخاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية


ويحضر المؤتمر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر ورؤساء القطاعات بوزارة السياحة والآثار.


آثار سقارة

وكانت البعثة الأثرية الهولندية الإيطالية المشتركة من متحف ليدن بهولندا والمتحف المصري بتورينو، والعاملة بمنطقة آثار سقارة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن مقبرة لشخص يدعى بانحسي من فترة حكم الرعامسة، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع خلال موسم حفائرها الحالي.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من المقاصير الأخرى التي تعود لنفس الفترة الزمنية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إلقاء الضوء على تطور جبانة سقارة في فترة الرعامسة، كما يزيح الستار في الوقت ذاته عن أشخاص جدد لم تكن معروفة  في المصادر التاريخية.


حكم الرعامسة

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن هذا الكشف يدعم النظريات السابقة التي ترجح بأن المساحة الواقعة بين مقابر الأسرة الثامنة عشر (مثل مقبرة مايا) تم إعادة استخدامها في عصور لاحقة وبناء  مقابر ومقاصير بها خلال فترة حكم الرعامسة، والتي تلقي نقوشها الضوء على الممارسات الجنائزية للموتي خلال تلك الفترة.

وعن تخطيط المقبرة أوضح الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة، أنها تتخذ شكل معبد قائم بذاته، موضحا أن المقبرة لها مدخل بوابة، وساحة فناء داخلية تحتوي على قواعد أعمدة حجرية وبئر يؤدي إلى غرف الدفن تحت الأرض، وثلاث مقاصير بجوار بعضها البعض.

المتحف المصري في تورينو

وأضاف الدكتور كريستيان جريكو مدير المتحف المصري في تورينو ورئيس البعثة من الجانب الإيطالي أنه عثر داخل المقبرة على لوحة تصور صاحب المقبرة بانحسي وزوجته بايا، والتي كانت تحمل لقب مغنية آمون، من بينها منظر جميل لبانحسي وهو يتعبد الإلهة حتحور،  وأسفله منظر يصور بانحسي وزوجته بايا معًا أمام مائدة قرابين ويقف أمامهما رجل أصلع حول كتفيه جلد النمر، بالإضافة إلى عدد من المناظر للكهنة والقرابين.

ومن جانبها قالت الدكتورة لارا فايس، أمينة المجموعة المصرية والنوبية التابعة لمتحف ليدن بهولند، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن بقايا أربعة مقاصير صغيرة اثنين منها يحتويان على عدد من النقوش، إحداها لشخص يدعي يويو، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها تحتوي على عدد من المناظر والنقوش التي تتميز بدقتها وجودة تفاصيلها بجانب أنها  في حالة جيدة من الحفظ.
 

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