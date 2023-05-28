بتكلفة 22 مليونا، التضامن توقع بروتوكول تعاون للتمكين الاقتصادي في الصعيد

قال اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت برتوكول تعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي للتمكين الاقتصادي في الصعيد بتكلفة 22 مليون جنية لتمكين المرأة في الصعيد وإعطائهن قروضا متناهية الصغر.

التمكين الاقتصادي في الصعيد

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وذلك لتنفيذ محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بفروع المؤسسة بمحافظات "المنيا- الأقصر - قنا".

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توجيهات رئيس الجمهورية

جدير بالذكر أنه فى فبراير الماضى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بأن تبدأ فى تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالى الجارى، وهو بالفعل ما حدث، حيث عملت الحكومة على تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج.

جاء ذلك لضبط زيادة المواليد تسعى الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأى وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلى بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شاركت في فعاليات المنتدى الأفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي وسط مشاركة أكثر من ٣٠ دولة أفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي.

المنتدى الأفريقي للضمان الاجتماعي

وضم المنتدى متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات الضمان الاجتماعي الإفريقي والمنظمات الدولية لأكثر من 400 مشارك للتواصل وتحديد الحلول الإستراتيجية والعلمية لتحديات نظم التأمين الاجتماعي في أفريقيا.

وأشار اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أثناء استعراض التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بجلسة القمة الإقليمية إلى أن القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها وتعمل علي إتاحة كافة سبل الدعم اللامحدود لتطوير هذا الملف منذ عام 2014 وسط متابعة حثيثة لحظية للوصول إلى تحقيق حماية اجتماعية حقيقة لكافة طوائف الشعب المصري بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 مما جعل من مصر نموذجا للعديد من دول الجوار ومقصدا لتبادل الخبرات والتجارب في ملف الحماية الاجتماعية.