الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

الحرف اليدوية: الدولة أبدت اهتمامها بصناعات الحرف اليدوية ودعم القطاع

الحرف اليدوية، فيتو
الحرف اليدوية، فيتو

أكد ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أن هناك خطة وضعتها الغرفة  للنهوض مرة أخرى بالصناعات اليدوية، من خلال تقديم استراتيجية إلى مؤسسات الدولة للنهوض بهذا المجال، لافتا إلى أنه تم تنفيذ جزء منها مثل دراسة النماذج المشرفة لصناعات الحرف اليدوية في مناهج طلاب المرحلة الابتدائية مثل تسليط الضوء على قرية ساقية أبو شعره بمحافظة المنوفية المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي، وأيضًا دراسة صناعة الفخار في افتتاح قرية الفواخير في مدينة الفسطاط بمصر القديمة وقرية تونس بالفيوم، بالإضافة إلى إنشاء الأقسام المتخصصة في صناعة الحرف اليدوية ضمن المدارس الفنية المتخصصة.

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دور الدولة فى دعم الصناعات اليدوية 

وعن دور الدولة بدعم القطاع قال الشربيني، أنه ومنذ 4 أعوام، أبدت الدولة اهتمامها الواسع بقطاع صناعات الحرف اليدوية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات المهتمة بهذه الصناعات مثل مبادرة «تتلف في حرير»، لإحياء صناعة السجاد  والكليم اليدوي في مصر، كما تحرص الدولة على إقامة عدد من المعارض للمنتجات الحرفية لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم معرض تراثنا ومعرض  ديارنا بشكل سنوي، للترويج للتراث المصري ولدعم وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية، فضلًا عن تشجيع أصحاب الحرف اليدوية ودعم المشتغلين بالصناعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا بالإضافة إلى إتاحة عرضها للجمهور المهتم بالفنون التراثية العريقة.  

 

واشار اهتمام القيادة السياسية بمساعدة أصحاب الحرف التراثية وتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد، ومساعدة أصحاب الحرف وايضا زيارة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لمحافظة المنوفية كنوع من الدعم المباشر لقطاع الحرف اليدوية.

وأوضح أن تراجع أعداد العاملين في صناعات الحرف اليدوية بسبب ابتعاد الشباب عن مجال الصناعات اليدوية معتقدين أنها أمر قديم، ليس لديهم الثقافة حول أهمية الصناعات اليدوية ومدى ارتباطها بالقيمة الفنية العالية، فالشباب يرسمون أحلامهم بعيدًا عن صناعة الحرف.

 

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غرفه الحرف اليدوية صناعة السجاد الكليم اليدوي في مصر معرض ديارنا مدينة الفسطاط افتتاح قرية الفواخير

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