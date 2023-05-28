الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

المصري يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية

الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري،فيتو

 المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم الإربعاء المقبل، بالجولة الحادية والثلاثين من ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القيمية التسويقية للمصري وغزل المحلة 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة  5.58 مليون يورو. 

ويعتبر الجزائرى عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو. 

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أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو. 

المصري

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة  في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ  31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حسين السيد يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برنامجه التأهيلي اليوم الأحد على هامش التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالجولة ال 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

يخضع حسين السيد لجلسات علاجية تحت إشراف مجدي الألفي طبيب الفريق  وأحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة. 

ويستعد فريق المصري لمواجهة  أمام غزل المحلة، يوم الأربعاء المقبل،بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز  والمقرر اقامتها في السابع من يونيو المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب. 

حسين السيد

إسلام الجزار يغيب عن مباراة غزل المحلة 

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة ال 29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

كامل أبوعلي 

 وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

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