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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يناقش أسس احتساب ضريبة الأجور الأربعاء المقبل

التصديرى للصناعات
التصديرى للصناعات الغذائية، فيتو

يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة إليكترونية تحت عنوان" منظومة توحيد معايير وأسس إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات"، عبر تطبيق زووم، يوم الأربعاء المقبل الموافق31  مايو 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحا.

 

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023 حوالي 665 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 645 مليون دولار.

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صادرات شهر يناير 2023

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى، اليوم وحصلت فـيتـو على نسخة منه بلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 8% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 306 ملايين دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 339 مليون دولار.

هانى برزى 

 أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية 

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 368 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة نمو 38%% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 50 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 5%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 85 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية 

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023

 احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%.

 ليبيا بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%.

 فلسطين بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%.

 اليمن بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%.

 الأردن بقيمة 31 مليون دولار محققة نسبة نمو 23%.

 إيطاليا بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%.

 هولندا بقيمة 21 مليون دولار ونسبة نمو 46%.

 السودان بقيمة 21 مليون دولار ونسبة تراجع 60%.

 وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 19 مليون دولار ونسبة تراجع 16% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2022. 

 

 

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية مصلحة الضرائب المصرية الاجور ضريبة الأجور

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