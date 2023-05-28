الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

في ذكرى وفاته، 13 معلومة عن خضر الدهراوي أحد مؤسسي الدفاع الجوي

سلاح الدفاع الجوي،
سلاح الدفاع الجوي، فيتو

تصدى سلاح الدفاع الجوي على مدى تاريخه لأحدث الطائرات في العالم والتي كانت بحوزة العدو الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر المجيدة. 

 

وتم إنشاء الدفاع الجوي المصري بأيادٍ مصرية لقطع اليد الطولى لإسرائيل من الدخول إلى الأجواء المصرية وضرب المدنيين. 

وبرزت العديد من أسماء الذين شاركوا في حائط الصد أو الدفاع الجوي المصري ومنهم اللواء أركان حرب  خضر الدهراوى، والذي يعتبر أحد أساتذة سلاح المدفعية المخضرمين وأحد مؤسسي سلاح الدفاع الجوي وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة على وفاته.

وتقدم فيتو بعض المعلومات عن حياة البطل خضر الدهراوى:

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 اللواء اركان حرب  خضر الدهراوى

1- ولد في  قرية ابيار بمركز كفر الزيات عام ١٩١١  وتلقى تعليمه الابتدائي بالقرية ثم 
أكمل تعليمه بمدرسة كفر الزيات.

2- التحق بالكلية الحربية في عام ١٩٣٧ وتخرج فيها  عام ١٩٤٠  ليلتحق بسلاح المدفعية  الذي كان يلقب بسلاح الفرسان وقتها.

3- تدرج في المناصب حتي أصبح مديرا لمدرسة المدفعية  عام ١٩٥١.
4- أصبح أول  قائد للمدفعية بالجيش المصري  ثم حصل على الدكتوراة  عام ١٩٦١ من الاتحاد السوفيتي السابق.

5- بعد عودته من الاتحاد السوفيتي تولى  قيادة الجيش المصري بسوريا أيام الوحدة.
6- لمعرفته بقدرة الضباط المصريين في إدارة الصراع كان من أشد المعارضين لتواجد قادة من الاتحاد السوفيتي مع قادة الكتائب والوحدات المصرية ويعترض على تواجدهم داخل الثكنات  العسكرية مع المصريين.

7- من أوائل من ساهموا في وضع النواة لتأسيس قوات الدفاع الجوي وكان من مؤسسي الفرقة العاشرة.

8- في حرب أكتوبر المجيدة  تولى رئاسة هيئة عمليات الدفاع الجوي.

9- تولى منصب مدير كرسي الدفاع الجوي بأكاديمية  ناصر للعلوم العسكرية.

10- بعدها تولى منصب الملحق العسكري في سفارة مصر ببريطانيا.

11- ولخبرته في العلوم العسكرية وميدان القتال  تفرغ للعمل الأكاديمي وتفرغ للعلوم العسكريه والتدريس بالمعاهد العسكرية بمصر والدول العربية.

12- مؤلفاته:  له الكثير من المؤلفات العسكرية.

13-  انتقل إلى جوار ربه  يوم ٢٨ مايو ٢٠١٨ عن عمر يناهز  مائة  عام قضي معظمها في خدمة هذا الوطن.

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