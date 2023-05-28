الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

صرف الإسكندرية: تدريب العاملين في محطة رفع على إجراءات السلامة المهنية

صرف الإسكندرية، فيتو
صرف الإسكندرية، فيتو

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية إنه تم تدريب العاملين في محطة رفع جرين بلازا علي إجراءات دخول الأماكن المغلقة وإنقاذ المصابين في إطار إستعداد المحطة لتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

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وشدد علي توجيهات الشركة القابضة بشأن الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

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وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة.

وأوضح أن أهم مسؤوليات الشركة هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين، وتطوير اللوائح المنظمة لأعمال السلامة والصحة المهنية، فالعمل في مجال الصرف الصحي يحتوي علي العديد من المخاطر في التعامل مع الشنايش والمطابق والبيارات والحمأة، وان الإلتزام بمهمات السلامة وتأمين بيئة العمل ضرورة ملحة.

وأشار إلي مجهودات الشركة القابضة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين لأهميتها في الحفاظ علي العنصر البشري، وتقييم المخاطر المحتملة، وتأمين بيئة العمل بما يضمن إستدامة الأعمال.

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