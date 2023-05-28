رئيس النواب يرفض طلبا بحذف وصف حكومة مدبولي بـ"فكر المقاولين" من المضبطة

رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف كلمة "حكومة لا تمتلك حس سياسي"، و"رئيس الوزراء فكره فكر مقاولين"، قائلا: هو نقد للحكومة ولا يوجد فيه أي تجاوز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

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قرار رئيس المجلس برفض حذف الكلمة من المضبطة، بعدما اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، على ما جاء في كلمة النائب أحمد فرغل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير في دعم المواطنين الأولى بالرعاية.

المستشار علاء فؤاد يدافع عن الحكومة، فيتو

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الدولة من دعم المنتجات البترولية وكذلك مبادرة حياة كريمة لخدمة قطاع عريض من المواطنين، رافضا هجوم النائب أحمد فرغل.

جاء ذلك بعد أن شن النائب أحمد فرغل، عضو البرلمان، هجوما حادا على الحكومة، معلنا رفضه فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.

وقال النائب: الحل الوحيد عن الحكومة لسد عجز الموازنة يتمثل في فرض رسوم وضرائب واقتراض من الخارج، متابعا: الحكومة تفتقد أي حس سياسي لأنها تتدخل بفرض رسوم في ظل احتقان في الشارع ومشاكل يعاني منها أغلب المواطنين، مشيرا إلى أن الـ5 مليارات المستهدفة لا تمثل ربع في المئة من عجز الموازنة.

وشن هجوما حادا على رئيس الحكومة، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء كله فكره فكر مقاولين، لازم يكون عندنا رئيس وزراء اقتصادي وصاحب فكر وقرار حتى نستطيع العبور من الأزمة الاقتصادية".

وأكد عضو البرلمان، أن الحكومة عليها أن تتقدم بمشروع لزيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل والحد من الاستيراد وغيره.

وتابع النائب: "للأسف الشديد الناس تنتظر قانون فرض رسوم على الصلوات"، قائلا: على المجلس أن يقوم بدوره بإقالة الحكومة، لاسيما بعد أن وصل الدين الخارجي لنحو 164 مليار دولار.