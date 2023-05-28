الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس النواب يرفض طلبا بحذف وصف حكومة مدبولي بـ"فكر المقاولين" من المضبطة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،فيتو

رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف كلمة "حكومة لا تمتلك حس سياسي"، و"رئيس الوزراء فكره فكر مقاولين"، قائلا: هو نقد للحكومة ولا يوجد فيه أي تجاوز.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

-إعلانات-

 

قرار رئيس المجلس برفض حذف الكلمة من المضبطة، بعدما اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، على ما جاء في كلمة النائب أحمد فرغل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير في دعم المواطنين الأولى بالرعاية.

المستشار علاء فؤاد يدافع عن الحكومة، فيتو 

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الدولة من دعم المنتجات البترولية وكذلك مبادرة حياة كريمة لخدمة قطاع عريض من المواطنين، رافضا هجوم النائب أحمد فرغل.

 

جاء ذلك بعد أن شن النائب أحمد فرغل، عضو البرلمان، هجوما حادا على الحكومة، معلنا رفضه فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.

 

وقال النائب: الحل الوحيد عن الحكومة لسد عجز الموازنة يتمثل في فرض رسوم وضرائب واقتراض من الخارج، متابعا: الحكومة تفتقد أي حس سياسي لأنها تتدخل بفرض رسوم في ظل احتقان في الشارع ومشاكل يعاني منها أغلب المواطنين، مشيرا إلى أن الـ5 مليارات المستهدفة لا تمثل ربع في المئة من عجز الموازنة.

 

وشن هجوما حادا على رئيس الحكومة، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء كله فكره فكر مقاولين، لازم يكون عندنا رئيس وزراء اقتصادي وصاحب فكر وقرار حتى نستطيع العبور من الأزمة الاقتصادية".

 

وأكد عضو البرلمان، أن الحكومة عليها أن تتقدم بمشروع لزيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل والحد من الاستيراد وغيره.

نواب رافضون زيادة الرسوم والضرائب: قانون جباية يستهدف جيب المواطن ويؤكد فشل الحكومة

وتابع النائب: "للأسف الشديد الناس تنتظر قانون فرض رسوم على الصلوات"، قائلا: على المجلس أن يقوم بدوره بإقالة الحكومة، لاسيما بعد أن وصل الدين الخارجي لنحو 164 مليار دولار.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس النواب الحكومة رئيس الوزراء دخول المسارح المجالس النيابية الفرص الاستثمارية رئيس مجلس الوزراء فرض ضريبة مقابل دخول المسارح

مواد متعلقة

نواب رافضون زيادة الرسوم والضرائب: قانون جباية يستهدف جيب المواطن ويؤكد فشل الحكومة

نائب: أطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب لـ جيبك أولا، وأطالب بإلغاء قانون الرسوم

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

رئيس خطة البرلمان يستعرض أهداف تعديلات قانون رسم تنمية الموارد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

ما لم يقله عمرو أديب!

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانونية بالرسوم والضرائب

Advertisements

منوعات

المزيد

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

تعرف على أسباب سجود السهو في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية