الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس بالبحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث شهدت الساعات الماضية، إقبالا غير مسبوق على محركات البحث المختلفة  للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة ذلك بعد الانتهاء التام من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022_2023.


حيث تستمر اعمال تصحيح الإمتحانات بداخل 18 إدراة تعليمية على مستوي محافظة البحيرة وذلك بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من الإمتحانات خلال الأسبوع الماضي من شهر مايو الجاري.
 

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لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة 
ويقوم كل طالب وطالبة فقط بإدخال الاسم ورقم الجلوس حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وذلك بعد ظهورها.
 

حيث استطاع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من عملية الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة فور امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية يوم 20 الموافق يوم السبت من الشهر الجاري.

 

كما قام 121 الف و487 طالب وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 ادارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الاعدادية المهنية (  حوالى 1630 ) طالب وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالب وطالبة من التربية  الخاصة ( صم وضعاف السمع - و18 طالب وطالبة من المكفوفين )   داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و15 طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور ).

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة

هذا وقد تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب. 


حيث أدى طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت 14 من مايو الجاري وسط حالة من الهدوء والإنضباط شهدتها جميع اللجان بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة بجميع اللجان والتي استمرت إلى يوم السبت 20 من نفس الشهر.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة
و فور انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة سوف يتم الاعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتمادها،والانتهاء من  تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الأعدادية 2023


تحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الأعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.
 

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