الحبس عامين لمتهم بالتحرش بفتاة في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس عامين لمتهم بالتحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.



وتبين من التحقيقات أنه أثناء سير المجني عليها بـ شارع عباس العقاد تحرش بها المتهم لفظيًا، وحاول التعدي عليها، بينما تدخل الأهالي والمواطنين وتمكنوا من ضبطه، وتسلميه للأجهزة الأمنية.



وبالعرض على النيابة العامة، أنكر المتهم واقعة التحرش بالمجني عليها، وقال « محصلش أنا مكلمتهاش أصلا »، وأقر شهود العيان قيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة العاجلة.

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عقوبة التحرش

حرص مجلس النواب، على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.