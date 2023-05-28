الأحد 28 مايو 2023
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سياسة

نائب: أطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب لـ جيبك أولا، وأطالب بإلغاء قانون الرسوم

جلسة البرلمان اليوم،
جلسة البرلمان اليوم، فيتو

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

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 انتقادات حادة لوزارة المالية

ووجه النائب انتقادات حادة لوزارة المالية، قائلا: أنا بطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا.

وقال إمام: جميعا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه قبل عام، وتقوم بتعديل 18 بندا وهو دليل أنها كانت على خطأ.

 

نعاني عجزا في الموازنة 

وتسائل عضو مجلس النواب: إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزا في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري؟.

وأشار النائب، إلى أن قانون تنمية رسوم الدولة تم فرضه في عام 1984 عندما كانت مصر معرضة للإفلاس ومرت بأسوأ 5 سنوات في تاريخها، قائلا: القطاع الخاص بيدفع ضرائب لماذا نحمله رسم أخرى وهذا يمثل عبئا على الاستثمار.

 

 إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

وقال النائب عبد المنعم إمام: كان من الأولى إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، متابعا: من الأولى بدلا من جيوب المواطنين على الحكومة تحصيل الدسون المستحقة والتي تمثل نحو 500 مليون جنيه، فضلا عن 170 مليار لهيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت النائب إلى أن لديه بيانات من 15 شركة سياحة تعترض على هذا القانون.

 

 يؤثر على حياة المواطنين 

 كما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.

وأوضح أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.

 

 دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية

وأكد أبو العلا، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.

وتسائل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار.

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ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.

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