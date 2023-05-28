الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم والرعاية لطفل مريض بضمور العضلات

الطفل مالك، فيتو
الطفل مالك، فيتو

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس  الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحي بدراسة مطلب أهالي عزبة تيمور التابعة لمنشأة الشريكين بشبين الكوم بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي للقرية وذلك عقب قيام الأهالى بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع عليها ومعاينتها من قبل الهيئة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

 


جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم  في ضوء اللوائح والقوانين.

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كما التقى محافظ المنوفية بأسرة الطفل "مالك " ابن قرية شبراباص بشبين الكوم والمريض بضمور العضلات " دوشين "  من الدرجة الأولى، وقد أمر المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطفل داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ومؤكدا حرصه على التواصل الدائم والفعال مع الحالات المرضية والفئات المستحقة والأولى بالرعاية واستجابة لاستغاثة والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 


وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كفر طبلوها مركز تلا يتضرر من وجود إشغالات بالشارع محل إقامته مما يلحق الضرر به وبالمواطنين، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والتخطيط العمراني للمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

 


كما أحال المحافظ طلب معلمة بمدينة السادات تلتمس نقلها إلى مدرسة 26 للتعليم الأساسى  إلى مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها الاجتماعية، وكذا شكوى مواطن بناحية قرية بروى مركز تلا يتضرر من تأخر استصدار  قرار الترخيص الخاص به إلى إدارة التخطيط العمراني لفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

 


وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفوري مع شكواهم، مؤكدًا بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

 

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ضمور العضلات المنوفية الطفل مالك

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