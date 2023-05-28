المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

يبحث بعض المواطنين عن الأوراق المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية وفي إطار "خدمتك فى فيتو " نوضح ذلك.



المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد مقدم الطلب

جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري

4 صورة حديثة لمقدم الطلب

صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما

شهادة ميلاد الأم المصرية

شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات)

عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي

إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي)



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الرسوم المقررة للطلب



10 آلاف جنية الرسم المقرر على الطلب و 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

الجدير بالذكر أن يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصرا ( أقل من 21 سنة ميلادية).

وفى سياق آخر، وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 21، الصادر في 25 مايو 2023، 9 قرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن سحب الجنسية المصرية من 11 فلسطيني، وتخصص أراضي من أملاك الدولة الخاصة لصالح القوات المسلحة وهيئة النيابة الإدارية والهيئة القومية لمياه الشرب.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء اليوم بسحب الجنسية كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 28 لسنة 2023 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من يوسف خالد إبراهيم العبادلة، من مواليد فلسطين بتاريخ 1/3/1960، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2023، بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من فتحى خالد إبراهيم العبادلة، من مواليد فلسطين بتاريخ 20/9/1953، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.



-قرار رقم 30 لسنة 2023 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من عبد الله خالد إبراهيم عبد الله، من مواليد فلسطين بتاريخ 25/11/1956 وأنجاله) زهوة، مواليد فلسطين بتاريخ 8/11/1996، وهيا، مواليد فلسطين بتاريخ 18/10/2000، وأحمد، مواليد فلسطين بتاريخ 24/8/2006، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

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