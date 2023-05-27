وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطن بالتنازل عن الجنسية المصرية (أسماء)

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية والتجنس بجنسيات أجنبية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 855 لسنة 2023



وتضمن القرار،وزارة الداخلية قـرار رقم 855 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أسامة إبراهيم أمين - وآخرهم أيمن خميس السيد إسماعيل أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

أسامة إبراهيم أمين القاهرة 12/10/1961

بيشوى سعد حنا عوض القاهرة 8/1/1990

محمد على محمد كمال فوزى القاهرة 25/2/1979

أبانوب نبيل بشرى شهدى القاهرة 22/1/1992

أحمد عبد الفاضل موسى عبد الحميد القاهرة 23/7/1985

عمرو حسنى سعد عبد المجيد القاهرة 4/11/1989

وائل محمد بيومى الأجهورى القليوبية 20/9/1980

هشام مصطفى عفيفى عمار الإمارات 25/2/1980

سيف الإسلام نبيل عبد الغنى يوسف بلاط الإسكندرية 29/7/1989

كريم عصام الدين السيد محمد خليفة الإسكندرية 12/9/1989

إسماعيل يسرى عبد الخالق إسماعيل بورسعيد 19/4/1982

الطفل/ عمرو حسان أحمد حاج محمد سلامة ألمانيا 3/8/2016

الطفلة/ تالين بلال منصور عبد العزيز محمد ألمانيا 24/5/2022

ميرنا أشرف قدرى الشريف السعودية 17/7/1994

فاطمة السيد حسن محمد الأخناوى الغربية 9/9/1990

مروة أحمد محمد عمارة الجيزة 1/3/1983

عمرو مدحت أحمد محمد نصر الإسكندرية 22/1/1992

عمار طاهر نبيل إبراهيم القاهرة 8/2/1993

نجوى إبراهيم محمد محمود الدقهلية 22/9/1988

الطفلة/ مريم محمد سعيد ناصر عبد الله الرميثى القاهرة 7/11/2022

أيمن خميس السيد إسماعيل أحمد قطر 4/12/1988

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