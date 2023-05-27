وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطن بالتنازل عن الجنسية المصرية (أسماء)
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية والتجنس بجنسيات أجنبية.
وزارة الداخلية قـرار رقم 855 لسنة 2023
وتضمن القرار،وزارة الداخلية قـرار رقم 855 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أسامة إبراهيم أمين - وآخرهم أيمن خميس السيد إسماعيل أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أسامة إبراهيم أمين القاهرة 12/10/1961
بيشوى سعد حنا عوض القاهرة 8/1/1990
محمد على محمد كمال فوزى القاهرة 25/2/1979
أبانوب نبيل بشرى شهدى القاهرة 22/1/1992
أحمد عبد الفاضل موسى عبد الحميد القاهرة 23/7/1985
عمرو حسنى سعد عبد المجيد القاهرة 4/11/1989
وائل محمد بيومى الأجهورى القليوبية 20/9/1980
هشام مصطفى عفيفى عمار الإمارات 25/2/1980
سيف الإسلام نبيل عبد الغنى يوسف بلاط الإسكندرية 29/7/1989
كريم عصام الدين السيد محمد خليفة الإسكندرية 12/9/1989
إسماعيل يسرى عبد الخالق إسماعيل بورسعيد 19/4/1982
الطفل/ عمرو حسان أحمد حاج محمد سلامة ألمانيا 3/8/2016
الطفلة/ تالين بلال منصور عبد العزيز محمد ألمانيا 24/5/2022
ميرنا أشرف قدرى الشريف السعودية 17/7/1994
فاطمة السيد حسن محمد الأخناوى الغربية 9/9/1990
مروة أحمد محمد عمارة الجيزة 1/3/1983
عمرو مدحت أحمد محمد نصر الإسكندرية 22/1/1992
عمار طاهر نبيل إبراهيم القاهرة 8/2/1993
نجوى إبراهيم محمد محمود الدقهلية 22/9/1988
الطفلة/ مريم محمد سعيد ناصر عبد الله الرميثى القاهرة 7/11/2022
أيمن خميس السيد إسماعيل أحمد قطر 4/12/1988
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.