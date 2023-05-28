الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

الحبس عامين لطرفي مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة البيضاء والنارية بالأميرية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

قضت محكمة جنح الأميرية بحبس طرفي مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة البيضاء والنارية عامين.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية بالأميرية

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة تعدى خلالها كلًا من الطرفين على الآخر بأسلحة بيضاء ونارية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة البلطجة

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوباتعلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. 

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