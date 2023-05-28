الجولة الحاسمة في الانتخابات التركية، انتشار أمني مكثف وإجراءات خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال (فيديو وصور)

الانتخابات التركية، انطلقت صباح اليوم الأحد الجولة الثانية والحاسمة لمقعد الرئاسة والذي يتنافس عليه الرئيس، رجب طيب أردوغان وكمال كاليتشدار أوغلو مرشح المعارضة.



انطلاق الانتخابات التركية



وتعتبر هذه الانتخابات هي الأشرس في الحقبة الحديثة من التاريخ التركي، حيث تعتبر هذه هي الانتخابات الأولى التي تصل فيها الانتخابات لجولة إعادة.

واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية حيث نشرت عدد كبير من قوات الأمن لتأمين الانتخابات التركية، خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال.

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وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير حتى الآن من دون مشاكل، مشيرا الي نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

وذكر وزير الداخلية التركي بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

شاهد | سكان الولايات التركية المتضررة من الزلازل، التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023، يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية داخل مراكز اقتراع أقيمت في مساكن مسبقة التجهيز pic.twitter.com/YAMCuvQNq1 — TRT عربي (@TRTArabi) May 28, 2023

وأكد وزير الداخلية التركي أنه تم تعيين 601 ألف و251 فرد لحفظ الأمن حتى اللحظة، وأنه تم إنشاء حاويات لعملية التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير التركي: “حاليًا سيدلي 60 مليون و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن “.

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية



الانتخابات التركية، ومن جانبه أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حدث في الجولة الأولى.



انطلاق الانتخابات التركية



وقال أحمد ينار، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.

وأضاف رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية:" المواطنين يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث".

نتيجة الانتخابات التركية

وينتافس على على منصب الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

وشهدت الانتخابات إقبال كبير من المواطنين، حتى في الولايات المتضررة من الزلزال، واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية كبير لتأمين الانتخابات في تركيا.

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