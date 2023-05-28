الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع رئيس ألومنيوم البحرين

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، فيتو

التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، رئيس مجلس ادارة شركة ألومنيوم البحرين ش. م. ب. (ألبا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، وعلي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة، وعبدالله سيادي مدير العلاقات العامة، بحضور  المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس محمود عجور رئيس شركة مصر للألومنيوم، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار فيما يتعلق بصناعة الألومنيوم.

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أكد الدكتور عصمت على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر ومملكة البحرين في مختلف المجالات، لاسيما التوجه نحو المزيد من التكامل والوصول إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور القليلة الماضية، والتى تم اقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والقطاع الخاص المحلى والأجنبي وبصفة خاصة الاستثمار العربى مع الترحيب بكافة أساليب الشراكة.

خريطة استثمارية بالمشروعات المتاحة ونرحب بمختلف أنواع الشراكات

أشار الدكتور عصمت إلى أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجارى طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة.

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من جانبه، أشاد  الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بمناخ الاستثمار والتوجه نحو دعم المستثمرين فى مصر، مشيرا إلى العمل على استكمال الدراسات الخاصة بالشراكة بين شركة ألبا والشركة القابضة للصناعات المعدنية فى المجالات المتعلقة بصناعة الألومنيوم وخاصة إنتاج البوكسيت كمادة خام تقوم عليها الصناعة.

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