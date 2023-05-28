الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

وزارة البيئة، فيتو
وزارة البيئة، فيتو

أصدرت وزارة البيئة بيانا تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٨ مايو الجارى، في إطار المتابعة المستمرة  لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر على مستوى الجمهورية.

 

منظومة الإنذار المبكر

وأوضحت وزارة البيئة أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإنه متوقع خلال يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨  مايو الجارى، وجود  نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط لرياح جنوبية غربية، علي أن يبدأ التحسن التدريجي غدا الاثنين  ويتم تغيير اتجاه الرياح إلي الشمالية الغربية.

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المتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء

وقد أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. 

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة، كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى اخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية. 

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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