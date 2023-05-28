زوجة أشرف مصيلحي: كل الناس بتسأل عنه، ومحبوب من الصغير والكبير

كشفت المخرجة منال الصيفي آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لـ"فيتو" إن حالة الفنان أشرف مصيلحي الصحية شهدت تحسنا ملحوظا بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى المنزل.

وأضافت:" كل الناس بتسأل عليه لأنه محبوب الحمدالله من الكبير والصغير.. كل الناس حريصة أنها تسأل عنه".

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وكان اسم الفنان أشرف مصيلحي تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك بعد إعلان زوجته تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

وشهدت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي خلال الساعات الأخيرة تحسنا ملحوظا، حيث نقل إلى غرفة عادية بعدما اطمئن الأطباء على حالته ثم خرج من المستشفى.

أشرف مصيلحي

ويعاني أشرف مصيلحي من التهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يتناولها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة تعرض لها في وقت سابق.

وجة أشرف مصيلحي

وكانت منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي طلبت من جمهوره ومتابعيه في مصر ومختلف الدول العربية الدعاء له لكي يمر من وعكته الصحية.

وكتبت زوجة أشرف مصيلحي عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: “اشرف مصيلحي أجمل وأحن وأجدع راجل قابلته في حياتي جوزي وأبو ولادي اللي حقيقي أثبت أنه أجمل وأروع أب في الدنيا ,, ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ليا ولولادك ضهر وسند يا عشرة العمر يا جدع عمري ما فكرت اتكلم عنك ولا اشكرك مش عارفة ليه يمكن لاني مكنتش حاسه إنك محتاج اني أشكرك في يوم من الأيام بس حقيقي دلوقتي حابه الناس كلها تعرف إنك حقيقي راجل بمعني الكلمه وأب رائع وزوج رائع وسند وضهر لكل اللي عرفوك ربنا يبعد عنك الشر ويشفيك ويحميك يارب ويخليك لينا يارب.. يارب أنت الشافي المعافي ربنا يشفيك يارب”.