سعر جرام الذهب في السعودية، استقرار المعدن الأصفر اليوم الأحد 28-5-2023

سعر جرام الذهب في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة الظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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سعر جرام الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية، وسجل سعر عيار 24 نحو 234 ريالا، ووصل سعر عيار 22 نحو 215 ريالا، وبلغ عيار 21 نحو 205 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 176 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1648 ريالا سعوديا.

الأسعار العالمية للذهب

وكانت اتجهت أسعار الذهب لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم صعودها في التعاملات المبكرة الجمعة الماضية نهاية تعاملات الاسبوع، إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

وبدأ اول أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 3:11 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار.

ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1420.40 دولار.

سعر جرام الذهب في السعودية

تسهيل واردات الذهب من الخارج ومن السعودية

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

احتياطي الذهب في السعودية والخليج

سعر الذهب في السعودية الآن، وحجم الاحتياطي حيث يصل إجمالي كميات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية في دول الخليج أكثر من “4415 طن”، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 152.6 مليار دولار، ويتفاوت ترتيب دول الخليج في اقتناء الذهب حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى تليها قطر ثم الإمارات والكويت ثم البحرين وعمان.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة احتياطات الذهب في الدول الخليجية، وذلك بامتلاكها 323.1 طن، ما يمثل 21.4% من احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية، التي بلغت 1507.7 أطنان بنهاية العام الماضي 2022.

وتليها قطر باحتياطي من الذهب 91.8 طن، ما يمثل تمثل 6.1% من إجمالي احتياطيات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية وتبلغ قيمة احتياطي قطر من الذهب نحو 5.4 مليارات دولار، ما يمثل 11.6% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي القطري.

وتمتلك الإمارات احتياطي 79.95 طنا، ما يوازي 5.3% من احتياطي الذهب عربيا بينما تبلغ قيمة احتياطيات الدولة الإماراتية من الذهب قرابة 4.7 مليارات دولار، ما يوازي 3.6% من إجمالي احتياطيات المركزي الإماراتي.