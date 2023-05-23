أحمد رمزي يكشف تفاصيل مشاركته في بطولة فيلم رهبة (فيديو)

تحدث الفنان الشاب أحمد رمزي عن تفاصيل مشاركته في بطولة فيلم رهبة مع الفنان أحمد الفيشاوي الذي احتفل بالعرض الخاص للعمل أمس الأثنين في أحدٍ المولات الكبري.

تفاصيل مشاركة الفنان احمد رمزي في فيلم رهبة

وقال"رمزي" في لقاء خاص لفيتو علي هامش العرض الخاص لفيلم رهبة:" اشتغلنا على الدور كويس جدا مع المخرج رضا عبد الرازق وبعدها كان فيه بروفات مكثفة، والأجواء في الكواليس كانت ممتعة والروح بين طاقم العمل حلوة وكلنا كنا عايزين نظهر بأفضل صورة ويارب الفيلم يعجب الناس كلها.

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وانفعل الفنان أحمد الفيشاوي أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه رهبة الذي أقيم في أحد المولات الكبرى في أكتوبر وذلك بسبب تدافع المصورين من حوله.

واحتفل نجوم فيلم رهبة بالعرض الخاص للعمل داخل سينمات أحد المولات الكبرى في أكتوبر.

وحرص على الحضور أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وأحمد رمزي وسما إبراهيم.

فيلم رهبة

وتدور قصة فيلم "الرهبة" في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

الفنان أحمد الفيشاوي

وعلى الجانب الآخر، قدم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فيلم “الدعوة عامة” وعرض فى عدة سينمات مصرية وعربية.

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي، حيث تنقلب أحوال شاب يلعب دوره الفنان محمد عبد الرحمن، بسبب دعوة والدته وهي الفنانة سوسن بدر؛ لأنه لا يساعدها في أي شيء، ولا يُدرجها ضمن حساباته اليومية، رغم أنهما يعيشان سويًا، ويقابل في طريقه الفنان أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، ويقعان جميعهم في فخ.

وشارك بفيلم الدعوة عامة، الفنان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن الشهير، والراقصة دينا، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وتحت قيادة المخرج وائل فرج.