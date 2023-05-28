الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب أفغانستان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر اليوم الأحد، إقليم هندوكوش بأفغانستان.

وفي السياق ذاته قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة جزر تونجا يوم السبت.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 252 كيلومترًا.

زلزال اليابان

ويوم الجمعة أفادت الوكالة الرئيسية للأرصاد الجوية باليابان بوقوع زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة تيبا شرقي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر لوقوع تسونامي.

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 19:03 من أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي). 

وأضاف البيان أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا تحت الماء، مشيرا إلى أن سكان مقاطعة تيبا وإيباراكي شعروا بالهزات بقوة تصل إلى 5 درجات، فيما شعر بها سكان العاصمة طوكيو بقوة تصل 3 درجات.

ويوم الخميس، ذكرت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية، في البيان الصادر عنها، أن زلزالا قويا وقع  في مقاطعة توابسي بإقليم كراسنودار الروسي.

زلزال قوي يضرب روسيا 

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أنه لم تقع أي إصابات نتيجة الزلزال.وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وقع في مياه خليج كامتشاتكا.

وقالت الوزارة في بيان:  "وفقا لفرع كامتشاتكا التابع للخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل حدث زلزالي غير محسوس في مياه خليج كامتشاتكا مساء يوم 14 مايو”.

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زلزال مقياس ريختر اليابان روسيا أفغانستان

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